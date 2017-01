El presente de los chicos de Auryn, ¿qué va a ser de ellos?

El 16 de octubre de 2016 cerraban su primer capítulo, un tiempo lleno de éxitos, de sold out cada en concierto y de un fenónemo fan (casi) sin precedentes en nuestro país. Los chicos de Auryn decidían poner un punto y seguido a su carrera para tomarse un descanso.

Entre otras muchas cosas, el 2016 hizo desaparecer (aunque sea por un tiempo), esta boy band. Sin embargo, Álvaro, Blas, Carlos, Dani y David han seguido a tope con sus proyectos personales y sus carreras en solitario.

Álvaro, el más desaparecido de los cinco

Quizá sea del que menos información haya de todos ellos. En agosto pudimos hablar con él y nos contó que quería disfrutar de la vida.

A juzgar por sus imágenes, lo está haciendo. Álvaro Gango comparte sus momentos con todos sus seguidores y siempre se deja ver con una sonrisa en la cara, signo de que todo le va bien.

Sin embargo, a nivel musical no sabemos nada.... Lo que está claro es que el joven sigue persiguiendo sus sueños, así que tarde o temprano nos dará una sorpresa.

Blas, triunfando en Tu Cara Me Suena y a punto de lanzar nuevo disco en inglés

En el caso de Blas todo es diferente. Cada viernes nos deja sin palabras con sus magníficas actuaciones en Tu Cara Me Suena, postulándose como el claro ganador de este espacio.

Además, sabemos que está a tope con su próximo trabajo, un disco pop íntegro en inglés en el que Blas mostrará su faceta más personal en solitario. ¿Habrá alguna colaboración con Beatriz Luengo? ¡Se han hecho muy amigos!

Carlos, a tope con Youtube y preparando nuevo trabajo en solitario

Al igual que su compañero Blas, Carlos Marco está a tope de trabajo. El joven colabora con nosotros, en LOS40, en Yu, No te pierdas nada.

Además, el joven se ha hecho youtuber. En su canal publica vídeos de su día a día, se enfrenta a retos y siempre que puede aprovecha para compartir momentos que vive con sus amigos.

Respecto al tema musical, Carlos está muy avanzado en la preparación de su primer disco en solitario. Ya sabemos su nombre, dentro de poco sabremos la fecha de lanzamiento y también conocemos algún detalle del disco... ¡Habrá colaboración con Blas!

Dani, a punto de pisar los escenarios otra vez

Dani es otro de los chicos que más está dando de qué hablar. El cantante publicó hace poco una versión de Andrés Suarez en su canal de Youtube que ha supuesto su vuelta en solitario.

Además, Dani no duda en mostrar su apoyo a sus amigos a través de las redes sociales. De hecho, es muy amigo de Manel Navarro, aspirante a representarnos en Eurovisión. Los dos han versionado el tema de este último, Do It For Your Lover.

Y por supuesto, Dani ha prometido que va a pisar los escenarios de nuevo muy pronto... ¡El momento está al caer!

David, componiendo y lanzando su carrera en solitario

David también está a tope con la música. Hace unas semanas nos sorprendió dando la noticia que todos esperábamos: ha grabado su primer tema en solitario.

Al igual que al resto de sus compañeros, a David le encanta compartir momentazos a través de las redes... ¡Y nos ha prometido un 2017 lleno de sorpresas!