Jorge Cremades triunfa en los Premios Vlogger

El Teatro Goya de Madrid se vistió este viernes de gala para celebrar los Premios Vlogger, un certamen que reconoce el talento y la creatividad de los mejores videobloggers de España y en el que ha colaborado Los40.

Más de 500 vloggers acudieron a la gala que este año, en su segunda edición, ha tenido dos presentadores de lujo: nuestro Xavi Martínez, de Lo+40, y la youtuber Abi Power.

Xavi Martínez y Abi Power posando en la alfombra de los premios.

Jorge Cremades, uno de los premiados

59 eran los finalistas que optaban al galardón en 12 categorías, desde belleza a cocina pasando por entretenimiento y moda.

De entre los premiados, Jorge Cremades, colaborador de Radiotubers, se alzó con el premio en la categoría de entretenimiento, superando a los otros finalistas: AuronPlay, Majes en Moto, RoEnLaRed y Tiparraco.

Muchas caras conocidas

Por la alfombra roja de los premios vimos muchas caras conocidas. Fonsi Nieto y Marta Castro, la cantante Eva Ruiz... y nuestra Cristina Boscá, presentadora de Anda Ya!, que formó parte del jurado y posó así de guapa en la alfombra roja:

Más ganadores

El primer premio que se entregó fue el de la categoría de Moda. La ganadora fue Inma Serrano (A little Too Often). En Deportes, Entrena con Sergio Peinado fue quien recibió el premio.

En la categoría de Cocina, Alberto Chicote fue el gran triunfador de la noche. En Belleza fue la vlogger Lizy P la que se alzó con el premio, y en el apartado de música, David Reed se llevó el de Mejor Cover y Keyblade a Mejor Canción Original.

Una noche llena de sorpresas

Además de los premiados, que tendrán su propia campaña de difusión en Los40, hubo muchas sorpresas sobre el escenario del Teatro Goya de Madrid.

Una de las más emotivas la protagonizó la cantante Eva Ruiz, miembro del jurado, que puso el punto y final a la gala con una bonita actuación al piano.