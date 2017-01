Donald Trump llama "asquerosa" a Madonna

Casi lo vomitó. "Sí. He pensando varias veces en hacer explotar la Casa Blanca. La revolución comienza aquí. No tenemos miedo, no estamos solas, no vamos a retroceder".

Este fue parte del discurso que Madonna pronunció durante la Women's March, la manifestación que sacó a la calle a centenares de mujeres en todo el mundo para protestar contra las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Un discurso directo y emotivo con frases incendiarias que tuvo que suavizar más tarde. "No soy una persona violenta. Es importante que la gente entienda mi mensaje globalmente, más que sacar una frase fuera de contexto", explicó en sus redes sociales.

Pero Donald Trump no admitió explicaciones (la CNN, que censuró su discurso, tampoco). El presidente de Estados Unidos tampoco escatimó en adjetivos durante una entrevista en la que se le preguntó por el tema, y él, sin pestañear, afirmó que Madonna era "una asquerosa":

"Con sus palabras se ha perjudicado a sí misma y a su causa feminista. Lo que dijo fue totalmente vergonzoso para nuestro país", zanjó Trump.

Durante toda la semana se ha publicado que el servicio secreto iba a investigar a la reina del pop por terrorismo. "Por si alguien no lo sabía, lo mío es la música desde hace 35 años, y no los atentados", respondió ella.

¿Es este el inicio de una guerra entre ambos?