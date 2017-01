Ahora, son los actores de Hollywood los que han elegido a sus favoritos

Ya queda menos para los Oscar.

Mientras llegan, el cine de Hollywood siguen entregando sus premios que ayudan a hacer quinielas respecto a lo que pasará en la gran noche del cine con los galardones de la Academia.

En esta ocasión han sido los propios actores los que se han votado entre sí para entregar los SAG Awards que premian lo mejor del cine y la televisión de 2016.

Los actores se premian entre sí en los SAG Awards.

La la land ha vuelto a salir a relucir, en esta ocasión a través de Emma Stone que se ha llevado el premio a mejor actriz aunque Ryan Gosling se ha quedado sin estatuilla. ¿Será un indicativo de lo que veremos el próximo 26 de febrero.

En cuanto a la televisión, Juego de Tronos sólo se ha llevado un premio al elenco de dobles de televisión y le ha cedido protagonismo a The Crown, Stranger Things, Orange is the new black, Shameless o Veep.

Pero, al margen de acabar victoriosos o no al final de la noche, ha habido un hilo conductor que han secundado la mayoría y es su oposición a Donald Trump y su última ley ejecutiva contra la inmigración que prohíbe la entrada al país de personas procedentes de Siria, Irán, Iraq, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

Los discursos contra el presidente apoyando a los inmigrantes han sido varios.

Desde la alfombra roja en la que veíamos pancartas, hasta la bienvenida de Ashton Kutcher pasando por los discursos de agradecimiento como el de Julia Louis-Dreyfus que lo ha dicho muy claro: "Quiero que todos ustedes sepan que soy hija de un inmigrante. Mi padre huyó de la persecución religiosa en la Francia ocupada por los Nazi y yo soy una americana patriota y amo a este país", dijo. "Porque amo a este país, estoy horrorizada por sus manchas. Esta prohibición de inmigrantes es una mancha y es anti-americana".