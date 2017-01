Fifth Harmony y otras 5 sonadas cancelaciones

Ocurre muy esporádicamente pero cuando sucede el protagonista deja a la organización con un enorme 'wtf' en la boca y sino que se lo pregunten a Fifth Harmony.

La girlband compuesta por Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui y Dinah Jane cancelaba este fin de semana su actuación durante el partido All Stars de la NHL a última hora: 13 minutos antes de salir a escena (para que os hagáis una idea, sería algo así como si Lady Gaga cancelara el show de la Super Bowl el mismo día del partido).

La causa de esta cancelación parece estar en una repentina enfermedad de una de las componentes (Dinah) del grupo que estaba destinado a entonar el himno nacional ante miles de asistentes al Staples Center de Los Ángeles y millones de espectadores por televisión cuando apenas dos horas antes del show estaban tuiteando sobre su día...

Pero el caso de Fifth Harmony no ha sido el primero ni, seguramente, será el último de cancelaciones muy sonadas en el mundo del espectáculo y casi siempre por razones médicas: Kanye West, Shakira, Zayn Malik, Rihanna y The 1975 también están en la lista.