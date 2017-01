Rym: “Los últimos tronistas no dieron la talla y la gente ya no cree en Mujeres y hombres”

Se dio a conocer en Un príncipe para tres princesas y rápidamente se postuló para ser una recurrente del universo Mediaset. La oportunidad le llegó como pretendiente de Iván González en Mujeres y hombres y viceversa y ahora tiene la suerte de ostentar uno de los codiciados tronos.

En LOS40 entrevistamos a Rym Renom, una mujer todoterreno que vive todo intensamente y su trono no iba a ser menos.

¿Cómo estás viviendo esta nueva aventura?

Es una experiencia que me estoy tomando muy en serio. He tenido mucha suerte de que el programa me haya dado la oportunidad de conocer chicos tan interesantes y educados. Estoy muy ilusionada y muy contenta.

¿Has encontrado el amor en esta frenética búsqueda del amor?

Es muy difícil porque me gustan muchos pretendientes y conforme avanza el programa todo se va haciendo más duro. La verdad es que tengo miedo de enamorarme de dos personas...

Cuando entraste al programa, ¿tu primer objetivo es enamoraros?

Empecé a buscar el amor hace dos años, pero fue auténtico desastre. Soy una chica muy segura de mí misma y eso provoca inseguridades en los hombres.

Entré en Mujeres y hombres para vivir una nueva experiencia, pero todo lo que hago en la vida lo hago de verdad. No me hace falta dinero y tampoco hacer bolos. Me estoy tomando mi trono muy en serio porque es una oportunidad. Si hago las cosas, las hago bien.

Actualmente, 'Mujeres y hombres' no atraviesa su mejor momento. En tu caso, ¿sueles estar pendiente de las audiencias que hace el programa?

Los últimos tronistas no dieron la talla y el público ya no cree en Mujeres y hombres. Algunos tronistas no han hecho bien las cosas y eso ha perjudicado al programa.

Eso sí, las audiencias de Mujeres y hombres y viceversa están mejorando porque caigo muy bien al público. La gente busca historias de verdad y el trono de Diego y el mío son de verdad.

¿Qué te planteas hacer cuando termine tu trono en'Mujeres y hombres'?

Me gusta todo lo que tenga relación con la moda o los realities…me siento muy cómoda haciendo televisión y me gustaría quedarme como colaboradora, asesora o reportera.