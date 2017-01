La Semana Santa indie que quiere armar el SanSan Festival

A lo largo de los últimos días el SanSan Festival ha ido sumando muchos nombres nacionales a su cartel. La cuarta edición del evento, que será del 13 al 16 de abril, piensa reunir a más de 70 grupos y artistas para que vivas la Semana Santa más indie de todos los tiempos. Tras confirmar la semana pasada a Miss Caffeina, Second y M-Clan, hoy mismo se han anunciado los nombres de Elefantes, Varry Brava, Dinero, Full, Grises, Polock, Modelo de Respuesta Polar y Luis Brea y el Miedo.

Entre las bandas que presentarán discos recién lanzados están Varry Brava, que mostrarán cómo llevan a los escenarios la evolución en su sonido que ha supuesto Safari Emocional, un álbum de pop electrónico que les ha hecho más sofisticados. También Dinero irán a presentar un nuevo trabajo, Cero, en el que buscan el equilibrio entre la contundencia y la melodía.

El SanSan además permitirá presenciar cómo los valencianos Polock siguen creciendo y madurando su sonido. Su próximo disco, que sale en unas semanas, será una fuerte apuesta del grupo por seguir creciendo fuera de nuestras fronteras con unas guitarras muy Strokes y unos sintetizadores muy Tame Impala.

Este festival siempre ha sido de esos que defienden una programación nacional que reúne a los grandes nombres de nuestro indie. Esos que los puristas llaman "los de siempre", y en realidad son aquellos demuestran de sobra su capacidad para atraer al público y además dejarles satisfechos. En las primeras semanas ya se anunció la presencia de Niños Mutantes, Manel, Neuman, Fuel Fandango, Mucho, The New Raemon & McEnroe, Corizonas, Delafé, Viva Suecia, Nunatak o Rufus T. Firefly. Perdonadme puristas, pero a mí me parece un planazo.

Este año el SanSan Festival tiene una novedad importante: Tras tres años en Gandía, se muda a uno de los mejores recintos para este tipo de eventos, el recinto de festivales de Benicàssim (Castellón), donde también se celebran el FIB o el Rototom Sunsplash. Las entradas están a la venta desde 42 euros. Y algo que me encanta: La entrada para los menores de 12 años será de 5 euros, como medida para facilitar que las familias disfruten del festival.