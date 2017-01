Este vídeo confirma el romance de Selena con The Weeknd

Las fotos que se filtraron hace unas semanas predecían lo que ya se ha confirmado: Selena Gomez y The Weeknd están empezando una bonita historia de amor.

La cantante ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo en el que aparece Abel, montado en góndola, durante un romántico paseo en Venecia. Unas imágenes que luego ha borrado pero que han dado la vuelta la mundo.

Ambos artistas están viviendo una escapada romántica en Italia, han estado ciudades como Florencia o Venecia y han visitado lugares emblemáticos del país. Además, y por primera vez, ninguno de ellos ha escondido su relación y han publicado fotos en sus redes sociales.

Además, se han comenzado a filtrar más fotografías de los dos cantantes. Las instantáneas muestran el cariño que están empezando a cogerse y el buen momento por el que parece que están pasando.

Una historia que no gusta a todo el mundo

Las imágenes que salieron hace unas semanas pillaron por sorpresa al mundo entero. Sin embargo, todo apunta que Selena y Abel ya llevaban más tiempo del que se pensaba viéndose.

Sin embargo, a ninguno de los respectivos ex de cada uno ha gustado este romance. Justin Bieber ha declarado que no aguanta la música de The Weeknd, unas palabras que muy probablemente llegan a raíz de que se haya liado con su ex novia.

Por su parte, Bella Hadid, la ex del cantante, dejó de seguir a Selena en las redes sociales después de hacerse pública la noticia. Ambas mantenían una buena relación entre ellas, teniendo además en cuenta que Gigi, hermana de Bella, es de las mejores amigas de Taylor, a su vez "hermana" de Sel.

