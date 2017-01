“Es especial y maravilloso”, las palabras de Taylor Swift sobre Zayn Malik

Es una de las parejas musicales que más ha sorprendido este año. Taylor Swift y Zayn Malik han unido sus voces en una canción que forma parte de una de las pelis del año: Cincuenta sombras más oscuras.

El tema, I Don't Wanna Live Forever, se ha convertido en un exitazo. Es el tema principal de la BSO del film que sigue con la historia de Christian y Anastasia, una canción que ha estrenado videoclip hace muy poco y que acumula casi 30 millones de visitas en 3 días.

Lo que aún no has visto del videoclip

Detrás del vídeo oficial se esconden momentazos inolvidables y declaraciones que ponen de manifiesto el buen rollo que tienen entre ambos. En el making off del clip, publicado en el canal oficial de Tay, la cantante se deshace en elogios hacia el que fuera ex componente de One Direction.

"Conozo a Zayn desde hace mucho tiempo". "Creo que su voz es diferente, él es muy especial, maravillo, y es verdaderamente fantástico trabajar juntos". Estas han sido algunas de las palabras que Tay ha dicho sobre el cantante, un artista que ante todo es amigo y el novio de una de sus grandes confidentes: Gigi Hadid.

"Es genial trabajar con la gente con la que sueles salir por ahí porque la pregunta de "si os lleváis bien" está ya respondida. ¡Claro! Nos vamos por ahí, es Zayn, todo está bien".

Zayn y Taylor, amigos ante todo

Como ha quedado comprobado, la relación entre ambos cantantes es magnífica. Quizá la complicidad que se ve en el videoclip tenga que ver mucho con el buen rollo de los dos.

Además, entre Taylor y Zayn hay personas en común. Entre ellas Gigi Hadid, la novia del cantante y una de las mejores amigas de Swift. Todo esto hace que el tema I don't wanna live forever cobre aún más significado sabiendo que no hay rencillas entre ellos.