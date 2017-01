Atraca un banco y espera a ser detenido para no vivir con su mujer

Ésta es la tragicómica historia de Lawrence Ripple, un buen tipo de Kansas de 70 años de edad.

Harto de discutir con su señora todos los santos días de su vida, tomó una decisión radical: atracar un banco y que saliera el sol por Antequera. Lo que se llama matar moscas a cañonazos.

El robo salió bien, nadie herido. Pero Míster Ripple, en lugar de huir con el saquito de la panoja sin mirar atrás, se quedó esperando a que llegara la poli a arrestarle. Cuando eso ocurrió dijo serenamente: “Soy yo el hombre al que están buscando. Prefiero estar en la cárcel que vivir con mi esposa”.

En el juicio que se acaba de celebrar y al que por cierto le acompañó la mujer, se ha declarado culpable y ahora está a la espera de sentencia. ¡Cómo le pongan arresto domiciliario se lo cargan al pobre!

La culpa de que pasen estas cosas la tiene Orange is the new black, Vis a Vis, etc.; porque la gente se cree que en las cárceles se lo pasa uno de lujo y ocurren mogollón de cosas entretenidas.