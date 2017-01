¡Ya podemos escuchar a Ariana Grande y John Legend en el trailer final de 'La Bella y la Bestia'!

Cada vez se acerca más la esperadísima fecha del estreno de La Bella y la Bestia, dándose a conocer más detalles sobre la película.

Si hace unos días se publicaban los cárteles oficiales protagonizados por los personajes de la película de Disney, ahora, y tras meses de espera ¡ya podemos disfrutar del trailer final!

tale as old as time 🥀♡ Una foto publicada por Ariana Grande (@arianagrande) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 3:48 PST

Lo mejor de este pequeño adelanto es que podemos disfrutar de la versión final del tema principal, intepretado por Ariana Grande y John Legend. Aunque aún no podamos escuchar la canción completa de Beauty and the Beast, ¡suena de maravilla!

Habrá que esperar hasta el 17 de marzo para poder ver a Emma Watson como Bella y a Dan Stevens como Bestia, y por supuesto, disfrutar de las voces de Ariana Grande y John Legend poniendo música al clásico Disney.