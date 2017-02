Sia y The Chainsmokers: dos grandes que tienen hambre de lista

Hay semanas en que los aspirantes son recién llegados que quieren hacerse un hueco en la lista, y otras, como esta, en que los dos candidatos no solo tienen un importante currículum con nosotros sino que saben lo que es estar en lo más alto de LOS40.

Por un lado tenemos a la australiana Sia, que cada nuevo single que publica es un éxito garantizado.

El año pasado colocó dos canciones en el número 1 del chart (Cheap thrills y The greatest), y no contenta con eso, ahora quiere volver a entrar con Move your body, cuarto sencillo del álbum This is acting.

Acorde con el concepto del disco, se trata de una canción que compuso para otra artista y esta rechazó.

En este caso, la destinataria de Move your body era ni más ni menos que Shakira, como reveló Sia Furler en una entrevista a Rolling Stone.

Si te fijas atentamente al inicio de la canción, parece que la que va a salir cantando es la colombiana.

Pero no, Sia la recuperó para sí misma y puede colarse entre las 40 más importantes de la radio española si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40Sia.

Y por otro lado, The Chainsmokers, que en los últimos meses han conseguido liderar la lista con temas como Don't let me down y Closer, y que ahora llaman a la puerta con Paris.

Este par de dos, siempre bien rodeados de mujeres, han contado en esta ocasión con Emily Warren, una joven cantante y compositora estadounidense que ya ha trabajado antes con el dúo: es coautora de Don't let me down.

Si entra esta canción se puede dar una circunstancia muy curiosa en la lista: a partir del próximo sábado podría albergar dos temas titulados París (el otro es el de Dani Martín).

Para que eso ocurra tienen que pasar dos cosas: 1) que Dani siga en la lista, y 2) que The Chainsmokers consigan apoyos suficientes con #MiVoto40TheChainsmokers. Solo queda esperar para ver el desenlace.