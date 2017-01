En LO+40 nos hemos propuesto una cosa muy loca: unirnos al fandom de Ed Sheeran y tratar de convecer al propio artista para que venga a ¡¡¡LOS40 Music Awards!!!

Siguiendo la temática de boxeo de su vídeo Shape of you, tan solo tenéis que grabaros vídeos boxeando a cámara lenta.

Subid vuestro clip a Twitter con el HT #BoxingChallenge y mencionando a @edsheeran para pedirle que venga a #LOS40MusicAwards de este año 2017.

"Nos pegamos porque Ed Sheeran venga este año a LOS40 MUSIC AWARDS"

Han sido unas semanas intensas para Ed Sheeran. El británico regresaba a lo grande lanzando dos nuevos singles al mismo tiempo, Castle on the hill y Shape of you, y logrando Números 1 alrededor de todo el mundo.

Días después, el cantante y compositor anunciaba las fechas de su gira con dos únicas paradas en nuestro país. Pero... ¿y si entre todos conseguimos que haga una tercera?