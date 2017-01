Natalie Portman, sensual y embarazadísima en VF

Si Ud. es una celebrity (no nos permitimos el 'tuteo') y está embarazada lo normal es que protagonice la portada de alguna revista de actualidad, moda o tendencias tal y como vino al mundo como ha sucedido con Natalie Portman.

La actriz ha seguido la estela de otras famosas que presumieron de sensualidad y de barriga aprovechando su estado de buena esperanza como en su día hizo la también actriz Demi Moore.

Natalie Portman ha recurrido a las páginas de la revista Vanity Fair para enseñarle al mundo que está más guapa que nunca y el objetivo de la cámara de Annie Leibovitz ha sido testigo, en blanco y negro, del momentazo.

La intérprete nacida en Israel (y que últimamente ha sido noticia por denunciar la desigualdad salarial entre actores y actrices) va a tener un 2017 de lo más feliz ya que además del nacimiento de su bebé va a estrenar hasta cuatro películas durante este año: The Heyday of Intensitive Bastards, Annihilation, Song to Song y The Death and Life of John F. Donovan.

Si no tienes el contacto de ninguna revista o prefieres hacerlo de manera más íntima, también puedes seguir el ejemplo de Soraya y otras solistas que recurrieron a sus redes sociales para mostrar sus embarazos.