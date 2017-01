Miss Canadá reparte a los que le llamaron gorda

Hay que ser muy corto de entendederas para llamar gorda a una modelo de 23 años que representa a un país como Canadá en el certamen de Miss Universo al que sólo se presentan las mujeres más atractivas del planeta.

Pues eso es justo lo que le ha pasado a Siera Bearchell, la representante norteamericana durante la celebración del evento que elegía a la mujer más bella del mundo en Manila (Filipinas).

Pero en lugar de acomplejarse ante preguntas de los medios de comunicación como "¿Cómo se siente al ser más grande que las otras?" o ante las de sus rivales a Miss Universo como "¿Sabes que ganando peso pierdes puntos?" la joven decidió defender lo obvio: que no hay un único canon de belleza y que no por estar más delgada un@ es más guap@.

"Hace poco me preguntaron que por qué había ganado peso y que eso me iba a restar puntos en clara referencia a mi cuerpo a lo que contesté que yo no estaba como cuando tenía 16, 20 años y ni siquiera era la misma que el año pasado pero ahora tengo más confianza y soy más capaz, sabia y pasional que nunca" explica la modelo.

"Tan pronto como empecé a quererme a mí misma tal y como era y no como la sociedad me quería descubrí un nuevo aspecto de la vida que es lo que he intentado traer a la competición y que es difícil de encontrar: aceptarse a uno mismo y no centrarse siempre en lo que nos gustaría cambiar de lo que somos" puntualizaba Siera Bearchell en su perfil oficial de Instagram.

Pero la 'maniquí' también ha repartido 'cera' hacia los medios: "En una rueda de prensa me preguntaron cómo me sentía siendo más grande que las otras candidatas y casi me quedé sin palabras pero me pregunté: ¿Cómo me siento siendo yo misma? ¿Cómo me siento teniendo confianza en lo que soy? ¿Cómo me siento representando a Canadá en Miss Universo cumpliendo mi sueño? ¿Cómo me siento siendo modelo para muchas jóvenes que buscan a quién parecerse? ¿Cómo me siento redefiniendo lo que se entiende por belleza? Así que respondí que genial".

A eso le llamamos nosotros un 'zasca' en condiciones.