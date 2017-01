Ed Sheeran se enamora en el ring que podría haber sido de Rihanna

El 4 de enero de 2016 Ed Sheeran publicaba en las redes sociales un adelanto de 6 segundos de una de sus nuevas canciones.

“El club no es el mejor lugar para encontrar un amante”, decía la primera frase de Shape of you.

Era la presentación en sociedad de uno de los dos primeros singles de Divide, su nuevo álbum que verá la luz el 3 de marzo.

‪The club isn't the best place to find a lover...‬ Un vídeo publicado por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 8:00 PST

Con este tema ya ha logrado ser nº1 en nuestra lista en tan solo tres semanas y ha batido todo tipo de records en Reino Unido y Estados Unidos.

Aquí puedes leer 13 curiosidades sobre una canción que ya ha hecho historia.

#1. COMPOSICIÓN. La canción la compuso Ed Sheeran junto a Johnny McDaid de Snow Patrol y el productor Steve Mac. Fue una de las cuatro que compusieron en un solo día.

#2. RIHANNA. La idea inicial era mandársela a Rihanna pero cuando introdujeron en la letra una referencia a Van Morrison pensaron que no le pegaba pero que, sin embargo, podría funcionar con Sheeran.

#3. SUPERANDO A ONE DIRECTION. En agosto de 2015 la boy band consiguió batir el record de reproducciones en una hora en Spotify con Drag me down pero, ahora, ya no ostentan ese honor.

Sheeran consiguió algo más de dos millones de streams más que ellos, un total de 6.868.642.

#4. ÉXITO DE VENTAS. Con este tema el pelirrojo ha conseguido convertirse en el primer artista que coloca dos canciones nuevas en el nº1 y el nº2 de la lista de ventas inglesa.

En Estados Unidos también ha hecho historia. Es el primer artistas que coloca dos temas debut en el top 10 (Shape of you en el nº1 y Castle on the hill en el nº6).

#5. JASON KOENIG. Este director ha estado siempre asociado a sus amigos Macklemore y Ryan Lewis. De hecho fue nominado a un Grammy por su vídeo de Can’t hold us. De hecho, el rapero estuvo por el rodaje.

Ahora se ha mostrado encantado de trabajar con el británico. “Es un ser humano fantástico, genuino y extremadamente trabajador. Me ha encantado hacer este vídeo con él”, escribía en sus redes sociales.

Se fueron hasta Seattle para rodarlo, a diferencia del vídeo de Castle on the hill que fue rodado en su tierra natal.

El boxeo está de moda. Cada vez son más los artistas que practican este deporte y Sheeran no ha querido ser menos y también se ha metido en la piel de Rocky Balboa para enamorarse dentro del ring.

#6. JENNIE PEGOUSKIE. Un guiño a la multiculturalidad y el feminismo con la elección de modelo para el vídeo, una norteamericana con rasgos afroamericanos y asiáticos. Esta actriz se convierte en la heroína. Por una vez no es la mujer la que tiene que ser salvada sino la que salva.

#7. YAMA. Ryuichi Yamamoto es la luchadora profesional de sumo que aparece para dejar patente el sentido del humor de Sheeran. Es la japonesa más importante de la historia en esta disciplina aunque ahora ya está retirada y sólo hace exhibiciones.

#8. VESTUARIO. “Toda la ropa de los dos vídeos es de una firma local de Suffolk. Todos hechos en Inglaterra”, escribía en twitter. Está claro que su tierra tiene mucho peso en este nuevo disco, en todos los sentidos.

All clothes in both the videos are a local suffolk brand, all made in England @hoax1994, check them out, good chaps — Ed Sheeran (@edsheeran) 30 de enero de 2017

#9. EN DIRECTO. La podremos escuchar en directo en España el 8 de abril en Madrid y al día siguiente en Barcelona. Sí, viene de concierto y las entradas se pondrán a la venta a partir del 2 de febrero.

#10. TAYLOR SWIFT. En este lanzamiento Sheeran ha contado con el apoyo de sus amigos, entre ellos, Taylor Swift que no dudó en compartir en sus redes con mucho sentido del humor: “Oh Dios mío, está ocurriendo. De acuerdo, todo el mundo en calma”.

OH MY GOD OKAY ITS HAPPENING EVERYBODY STAY CALM Una foto publicada por Taylor Swift (@taylorswift) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 3:55 PST

#11. COREOGRAFÍA. Kyle Hanagami, el famoso coreógrafo que triunfa en youtube y ha trabajado con gente como Justin Bieber o Black Eyed Peas, ha creado una coreografía con esta canción que ya acumula más de 9 millones de reproducciones en la plataforma de vídeos.

#12. VERSIONES. Como todo tema de éxito, Shape of you, cuenta ya con cientos y cientos de versiones de todo tipo.

También artistas colegas de Sheeran han decidido cantar su tema como, por ejemplo, James Arthur, que ha regresado con fuerza.

No sólo los colegas de su país han decidido rendirle un homenaje cantando su tema, también los del otro lado del charco como el canadiense Shawn Mendes.

#13. AL DESNUDO. No es normal verle con el torso desnudo pero en esta ocasión Sheeran se quita la camiseta y luce un cuerpo lleno de tatuajes. ¿Le queda algún hueco para ocupar?