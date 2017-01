El Loco del Metro da la cara en Radiotubers

Hace unos días saltaba la noticia: un loco asaltaba un vagón del metro de Madrid un lunes por la mañana.

Su objetivo: transformar las caras largas de los madrugadores en rostros de felicidad, convirtiendo la cuesta de enero en la fiesta de enero.

Nos dicen que nos abrochemos el cinturón, pero ¿sabéis lo que hago? Me quito el cinturón. Me lo quito ¿y qué pasa, que se me cae el pantalón? Da igual, soy un rapero.