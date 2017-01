Muere el ‘padre de Pac-Man’ y fundador de Namco

Si eres un gamer y tienes más de 30 años seguramente te hayas pasado media vida jugando a los videojuegos que Masaya Nakamura creó o ayudó a crear: como Pac-Man.

Y por ello seguramente no te va a gustar leer que este icono de la industria de los videojuegos murió el pasado 22 de enero aunque no ha sido hasta ayer, 30 de enero, cuando la noticia se ha hecho pública a través del portal especializado Kotaku.

Desde 1955, Masaya Nakamura trabajó en Nakamura Manufacturing, empresa de juegos analógicos precursora de Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company que durante toda nuestra vida hemos conocido como Namco y que dió vida a videojuegos clásicos como Gee Bee, Galaga, Pole Position o Xevious a finales de los 70 y los 80

Namco fue la primera compañía que utilizó los gráficos de color RBG dentro de un videojuego que se lanzó en 1979 y cuyo nombre seguro que te suena: Galaxian.

Pero fue en 1980 cuando revolucionó la industria con Pac-Man, juego creado por Toru Iwatani y bautizado por Masaya Nakamura cuya imagen se inspiró en una pizza a la que le faltaba una porción.

Pac-Man (Puck-Man en Japón) fue nombrado el videojuego más exitoso dentro del universo arcade en 2008 y Nakamura fue distinguido por el gobierno japonés por su videojuego Order of the Rising Sun (2007) cuando Namco ya se había 'fusionado' con Bandai.

La industria del videojuego y los jugadores están despidiendo a Masaya Nakamura a través de las redes sociales.

DEP.

We’re game creators, but we started out as fans. None of us would be here without the father of Pac-Man. Rest in peace #MasayaNakamura. — Treyarch Studios (@Treyarch) 30 de enero de 2017

As a 3P partner Namco has been a big part of Nintendo's history, thanks in large part to Masaya Nakamura. He changed gaming for the better. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 30 de enero de 2017

Muere Masaya Nakamura a la edad de 91 años, fundador de Namco, que en 1980 lanzó Pac-Man, diseñado por Toru Iwatani. #PacMan #Rip pic.twitter.com/v6p3LeeYdy — Androide Pop (@androidepop) 30 de enero de 2017