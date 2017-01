Los Chainsmokers confirman álbum para 2017. 

A los neoyorquinos The Chainsmokers no les puede ir mejor, acaban de lanzar su nuevo single Paris, uno de los tracks más virales ya en la red, pero no es suficiente, su excelente estado de forma les llevó ayer mismo a confirmar el lanzamiento de su álbum debut para este 2017.

Un álbum que coincidirá en el tiempo con su nuevo Tour Memories y que va a recorrer los EEUU. Un Show que según han dicho será absolutamente increíble y contará con invitadas de lujo como Emily Warren o la mismísima Kiiara, confirmada ya para Coachella, talentos americanos en plena efervescencia que se unen a la fiesta.

Te dejamos su nuevo lanzamiento Paris, que en poco más de dos semanas ha superado los 56 millones de views, Temazo!!