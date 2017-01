YU: 30/01/2017. Jugamos al Doctor del Amor con Federico Moccia en Yu. 

Programa cmpleto de Yu emitido el 30 de enero de 2017.

Federico Moccia (Roma, 1963) es uno de los escritores más populares del momento gracias a novelas de éxito como Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti o Perdona si te llamo amor. El autor visitó YU para hablar de su último libro, 3 veces tú, y jugar con él al Doctor del Amor.

Llegó para estropearlo todo Rafa Nadal, a.k.a. Joaquín Reyes, y su metáfora literaria de los follos de amor. Nadal estuvo comentando con pena su último partido. "Tanto esfuerzo para nada. Me he venido con una mierda en una caja y además me estoy quedando cartoniano".

Nuestro millenial favorito, Carlos Marco, ha vuelto a comentar sueñicos este lunes. Si quieres conocer cómo funciona tu mundo onírico según el ex Auryn, déjanos tu comentario en #YuSueños.