Drake, Justin Bieber y Kanye West pasan de los Grammy 2017

Sería demasiada coincidencia que tres artistas de talla mundial como Drake, Justin Bieber y Kanye West hayan decidido confirmar en los últimos días que no acudirán a la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2017 pese a que se encuentran entre los favoritos.

¿Estamos ante un boicot encubierto a los premios?

Kanye West ya amenazó con no acudir si la industria estadounidense no premiaba a Frank Ocean, algo que finalmente no ha sucedido (ni siquiera le han invitado a la gala de entrega) y todo parece indicar que los dos solistas canadienses se han sumado a la propuesta alegando que a estos galardones les falta sensibilidad y representatividad.

Os contábamos hace unos días que había cuatro razones para poder ver en directo la entrega de los Grammy 2017 pero nos vamos a quedar con las ganas de ver a Drake (y su reencuentro con Rihanna) y a Kanye West (y su 'pollo' anual).

Entre los tres (Bieber, West y Drake) acumulan 20 nominaciones a los premios y de ganar buena parte de ellos habrá que ver cómo resuelve la organización el hecho de que nadie suba al escenario a recoger el gramófono.

Los que sí se subirán al escenario serán Daft Punk (junto a The Weeknd) y Alicia Keys, dos de los últimos nombres confirmados como grandes actuaciones musicales de una gala que también contará con Bruno Mars, Adele, John Legend, Metallica, Carrie Underwood y Keith Urban.