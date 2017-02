Un príncipe saudí vuela con sus 80 halcones en primera clase

Un príncipe saudí compra ochenta billetes en primera clase para viajar en avión con sus ochenta halcones. Y no es lo que estáis pensando… ¡no reservó en Halcón Viajes!

La cosa es que quería viajar con sus mascotas y, ni corto ni perezoso, compró ochenta billetes en primera clase para ellos. La foto la publicó en Reddit el usuario Lensoo… ¡Y ES DE LOCOS!

Para la tripulación fue una pesadilla. ¡Imaginaos tener a unos pasajeros que vuelan mejor que tú!

Me imagino a los halcones mirando a los pilotos en plan: 'No, así no se vuela, endereza el ala'. O cuando los azafatos les preguntaron: 'Señor, ¿quiere sándwich de pollo o atún? Yo ratones, por favor'.

A mí me parece fatal esto. Que los halcones migren en avión, es como la gente que hace el camino de Santiago en coche. ¡No es serio!