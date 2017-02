Resident Evil: Capítulo final y Teresa y Tim, entre los grandes estrenos de la semana

Esta semana nos llegan varios estrenos internacionales: Desde Finlandia, El día más feliz en la vida de Olli Mäki mezcla boxeo y amor. Desde Francia: Aves de paso, sobre la vida de un pato y el amor que por él siente una niña pequeña.

De Bosnia y Herzegovina llega el estreno Hotel Europa, con un conjunto de historias que se dan lugar en el emblemático hotel.

Si prefieres un poco humor y dibujos animados, se estrena el film de animación español Teresa y Tim, dirigido por el debutante Agurtzane Intxaurraga.

Por nuestra parte, la recomendación de LOS40 es Manchester frente al mar, un drama con grandísimas interpretaciones protagonizado por Casey Affleck y Michelle Williams.

Warren Beatty vuelve a la dirección con La excepción a la regla, drama romántico de la edad dorada de Hollywood.

Y además, tenemos zombies por doquier: Milla Jovovich visita de nuevo Raccoon City en Resident Evil: Capítulo final y The Girl with All the Gifts, nos expone un nuevo tipo de infectados. Por útimo, el film Urban Hymn, relata un drama en medio de unos disturbios.

La excepción a la regla:

Manchester frente al mar, The Girl with All the Gifts y La excepción a la regla, los grandes estrenos de la semana.

Warren Beatty (Dick Tracy, Rojos) escribe y dirige este drama romántico ambientado en el Hollywood de los años 50.

Protagonizan el film Alden Ehrenreich (¡Ave, César!), Lily Collins (Los imprevistos del amor) y el propio Warren Beatty (El cielo puede esperar).

Resident Evil: Capítulo final:

Secuela de la saga Resident Evil escrita y dirigida por Paul W.S. Anderson (Resident Evil 5: Venganza, Pompeya) y protagonizada, como siempre, por Milla Jovovich (El quinto elemento).

Alice está de vuelta en Raccoon City en medio del apocalipsis.

The Girl with All the Gifts:

La actriz novel Sennia Nanua y Paddy Considine (The Suspicions of Mr Whicher: The Ties That Bind), son las protagonistas de este thriller postapocalíptico de zombies, ciencia ficción a cargo de Colm McCarthy (Peaky Blinders, Ripper Street).

El día más feliz en la vida de Olli Mäki:

Film finlandés dirigido por Juho Kuosmanen (The Painting Sellers, Roadmarkers).

Cuando el amor se interpone en tu camino, todo puede cambiar, incluso para un aspirante a campeón del mundo de peso pluma de boxeo.

Aves de paso:

Desde Francia, esta película dirigida por Olivier Ringer (À pas de loup) relata el aprendizaje de un niña que sigue la vida de un pato recién nacido.

Urban Hymn:

Michael Caton-Jones (Instinto Básico 2: adicción al riesgo, Disparando a perros) dirige a Shirley Henderson (Everyday) y Letitia Wright (Victim) en este drama, ambientado en unos disturbios que tuvieron lugar en el Reino Unido hace unos años.

Hotel Europa:

Desde Bosnia y Herzegovina llega este film escrito y dirigido por Danis Tanovic (La mujer del chatarrero, Tigers).

Centrado en los eventos ocurridos en el Hotel Europa, en conmemoración del inicio de la Primera Guerra Mundial.

Teresa y Tim:

Film de animación español dirigido por el debutante Agurtzane Intxaurraga, lleno de historias de aventuras, duendes, ferias y una profunda amistad entre los protagonistas del film.

Nuestra recomendación:

Manchester frente al mar:

Drama familiar producido por Amazon Studios del que se dice que es un grandísimo film con unas estupendas interpretaciones de Casey Affleck (Adiós pequeña, adiós) y Michelle Williams (Blue Valentine).

Un familiar fallecido propiciará grandes cambios en su entorno. Película dirigida por Kenneth Lonergan (Puedes contar conmigo, Margaret).