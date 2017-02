La mejor entrada para el concierto de Bastille en Madrid

Este fin de semana Bastille aterrizan en España para ofrecer otro de los primeros grandes conciertos internacionales del año. Dan Smith y sus amigos vienen a presentar un disco premonitorio que habla de un mundo salvaje y convulso, Wild World. La banda estará el sábado 4 de febrero en el Wizink Center de Madrid, y el 5 de febrero en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Gracias a Live Nation aquí en LOS40 Trending tengo la mejor entrada posible para el concierto de Madrid. Incluye ver a Bastille con un acompañante y además... ¡Conocer a la banda! Para participar sólo debes seguir a LOS40 Trending en Facebook y responder en el siguiente post a la pregunta que te hago.

La respuesta más ingeniosa, apasionada, sincera o especial (o una mezcla de todas las opciones anteriores) será la elegida. El nombre nombre ganador lo daré a conocer el viernes 3 por la mañana en los comentarios del post.

Estas son las cinco razones por las que deberías ver a Bastille en directo...

Su primer disco, un clásico

Bad Blood es uno de los debuts más interesantes y reseñables del pop británico de la última década. Hablamos de 13 canciones que llenas de luz, épica y emoción, unos temas que además vertebran la ilusión que supone verles en directo.

Bastille en directo es pura emoción.

Himnos absolutos

La carrera de Bastille se ha construido sobre himnos generacionales, de esos que se cantan con los ojos cerrados y a todo pulmón. "Pompeii" fue su primer gran hit, y aún sigue siendo el tema más definitorio de la banda y a día de hoy suma más de 814 millones de reproducciones en streaming. Pero la lista sigue con "Laura Palmer", "Things We Lost In The Fire", o las nuevas "Lethargy" o "Send Them Off!".

"Lethargy", uno de los nuevos himnos de Bastille.

Ansia por experimentar

Desde un primer momento la unión entre pop y rock de Bastille no fue una cualquiera. La banda siempre se ha empeñado en experimentar con géneros como la electrónica o el R&B con suma elegancia. La mejor demostración la encontramos en la serie de mixtapes Other People's Heartache donde se unen a artistas como MNEK, Rationale, Kate Tempest o HAIM para crear agradables sorpresas.

"Bad News", junto a MNEK, uno de las mejores rarezas del grupo.

Canciones premonitorias

Como decía al principio, todo el hilo argumental de Wild World está sustentado sobre este mundo cada vez más salvaje y convulso, aún más tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Hay canciones que hablan del exceso de ruido informativo ("Warmth"), de los grandes gestos que los seres humanos pueden tener en situaciones tristes ("An Act Of Kindness"), y de escapar hacia adelante tras una gran pérdida ("Good Grief").

"Warmth", una de las mejores canciones de Wild World.

Su nuevo disco

Wild World no ha tenido toda la atención que merece un álbum de su calibre, y aún así Bastille están nominados al Brit Award a Mejor Banda Británica, y están en medio de una ambiciosa gira mundial que les sigue construyendo un camino como el próximo fenómeno llenaestadios llegado desde Reino Unido. Y eso, sinceramente, no te lo puedes perder.