Kit Harington habla de su primera vez (y no fue con Ygritte)

Kit Harington se ha convertido en un actor muy querido, sobre todo por los millones de personas que se han enganchado a Juego de Tronos.

Le guste o no, a todos esos que le siguen les gusta conocer quién es y cómo es el que está detrás de Jon Snow.

Interesa su faceta profesional, pero también la personal y de esa ha hablado en una reciente entrevista con la revista Elle.

Su madre debe de ser de las pocas que no sigue la serie. Lo hizo en un principio pero se desenganchó porque le parecía muy violenta.

Al tiempo se reenganchó pero justo en el episodio en el que Jon Snow perdía su virginidad con Ygritte dentro de una cueva.

“No cariño, no, ¡hasta aquí hemos llegado!”, le dijo a su hijo según cuenta él mismo.

Jon Snow e Ygritte consiguieron que la madre del actor dejara de ver la serie.

Rose Leslie, la actriz que da vida a Ygritte, es también su pareja en la vida real pero a diferencia de lo que ocurre en la ficción, su primera vez real no fue con ella.

Harington suele ser muy discreto con su vida privada y suele dejarla en un segundo plano pero siempre hay excepciones y ha contado cómo perdió su virginidad.

“Fue un poco menos inusual que lo de la cueva”, ha confesado el actor, “fue en una fiesta de adolescentes. Creo que era demasiado joven”.

El entrevistador, metido en materia quiso insistir en si ese demasiado joven andaba por debajo de los 13 años.

“No, no éramos tan críos, pero no vas desencaminado. Creo que tanto la chica como yo queríamos hacerlo. Cuando eres joven, o bien esperas a estar preparado para hacerlo bien o decides seguir adelante para pasar cuanto antes el trámite”.

En la misma entrevista, el actor aprovechó para confirmar una de las muchas leyendas que hay entorno a su familia.

Según se dice, un antepasado suyo diseñó el primer retrete con cisterna para la reina Victoria.

“Eso es 100% verdad. Ese modelo se llama el ‘John Harington’. Me alegro de que no se llame solo ‘el Harington’. Mi familia también escribió un montón de poesías malas para su majestad. Yo he heredado los genes de poeta frustrado, pero no los de inventor”.

El retrete John Harington, un invento familiar.

También hemos descubierto que toca percusión. Durante el rodaje en Islandia, aislados del mundo, los actores se convertían en una gran familia que se entretenía tocando instrumentos o jugando a juegos de mesa.

“Tenemos un pequeño grupo. No puedo decir mucho más que eso. En realidad no soy músico, pero toco percusión”, asegura.

Sin duda, Harington es una caja de sorpresas. Un hombre enganchado a Barrio Sésamo que siempre llora en un avión.