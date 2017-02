Vanessa Hudgens se atreve a cantar el tema de 'Friends'

Parece que Vanessa Hudgens le está cogiendo el gusto a esto de versionar canciones. Si a principios de enero no sorprendió cantando Ex's & Oh's junto a su compañera de High School Musical, Ashley Tisdale, ahora lo ha hecho versionando una de las canciones más populares de la historia de la televisión.

Junto al presentador americano Jimmy Fallon, la actriz y cantante ha cantado la popular canción de The Rembrandsts, I'll Be There For You, que acompañó a lo largo de diez temporadas a los protagonistas de Friends.

Vanessa y Jimmy cambiaron un poco el ritmo del tema, haciendo una versión más lenta que la original. Por supuesto, tras el final de la canción, la ovacion del público no se ha hecho esperar. Posiblemente todo el público se supiese el tema, porque ¿quién puede resistirse a Friends?