God of War y otros juegos esperados de 2017 (II)

Con el 2016 a nuestras espaldas toca empezar a pensar en las prioridades para este año a nivel jugable. Muchos son los títulos que vamos a ver, pero desde aquí vamos a intentar reducir esa lista a los que nos han puesto el hype por las nubes, los que son capaces de vender consolas por ellos mismos. Así que sin más dilación, nuestra lista con los juegos más esperados.

Horizon Zero Dawn

La nueva IP de Guerrilla Games, los creadores de la saga Killzone, es uno de los juegos más prometedores de este año, y lo tendremos por aquí en algo más de un mes, el 28 de febrero. Ambientado en un mundo post-apocalíptico que parece estar dominado por maquinas en forma de dinosaurio, y donde la humanidad parece haber retrocedido a un estado tribal, controlaremos a Aloy, una cazadora con habilidad para usar el arco y los materiales que va recogiendo para transformarlos en armas ingeniosas, trampas y herramientas. Su pasado es una incógnita, pero no dudamos que descubrirlo será uno de los puntos fuertes de un titulo que apunta muy alto, con un apartado gráfico impresionante y un sistema de combate accesible y entretenido.

The Legend of Zelda: Breath of the wild

Tras muchos dimes y diretes, al final Breath of the Wild si saldrá de salida para la nueva Nintendo Switch, el día 3 de marzo, amén de para Wii U, en lo que puede ser el canto del cisne de esta última. Link se enfrenta al mapeado más grande que jamás haya visto, y se han incorporado elementos nuevos a la saga como durabilidad en objetos y ropajes, la posibilidad de saltar (no sólo en bordes de plataformas como antaño), el efecto de los cambios del clima en la salud de Link (tendremos que taparnos bien en la nieve) y montones de cosas más, en lo que parece un salto al mundo abierto. Pocos datos conocemos de la historia, pero cuando se trata de un Zelda estamos en buenas manos.

Mass Effect Andromeda

Alejado de la trilogía original, este nuevo Mass Effect ya no contará con el comandante Shepard ni sus compañeros de viaje, lo que representa un nuevo comienzo para la saga. Se desarrollará en la galaxia Andrómeda, aparentemente 600 años después de Mass Effect 3, donde ciertos eventos condujeron a la humanidad a las aburridas vidas del pasado sin viajes estelares. Ahora, la iniciativa Andrómeda está reclutando aventureros para buscar un futuro más allá de la Vía Láctea. Los tráilers mostrados han sido más que prometedores y demuestran que puede haber vida después de Shepard. Lo tendremos por aquí el 21 de marzo.

God of War

La vuelta de Kratos fue uno de los momentos cumbre del último E3, la gente esperaba como agua de mayo una nueva entrega y por fin se ha cumplido. Este God of War pinta a nuevo comienzo para nuestro protagonista, que parece haber abandonado la mitología griega refugiándose en la nórdica. Acompañado de su hijo Atreus, que según vimos aún está bastante verde en lo que al combate se refiere, Kratos desempeñará el papel de padre en un escenario al que seguramente se retiró para cerrar heridas del pasado. El gameplay mostrado nos invita a pensar en un juego menos frenético que los originales, pero estando el dios de la guerra por medio la calma no suele ser una opción.

Red Dead Redemption 2

Un tráiler de un minuto y una fecha aproximada, otoño de 2017, no hizo falta más para que los jugadores empezásemos a descorchar el champan. La secuela de uno de los títulos más aclamados de los últimos tiempos, posiblemente el mejor juego del oeste jamás creado y la prueba de que Rockstar era más que Grand Theft Auto, se ha ganado a pulso entrar en esta lista. Todavía no sabemos si será secuela o precuela de la aventura de John Marston, o si tendrá una historia totalmente diferente, ya que Rockstar suele ser dado a ese tipo de sorpresas, pero lo cierto es que lo queremos cuanto antes mejor.