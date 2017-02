Kendall Jenner en una portada: ¿mejor como modelo o como fotógrafa?

Hace unos meses la revista Love firmó una alianza con Kendall Jenner para poner en marcha un concurso en las redes sociales.

Bajo el hashtag #LoveMe17 todos los que tuvieran entre 15 y 35 años y quisieran ser fotografiados por Jenner para convertirse en portada de la revista podían enviar su historia.

Al final, de entre 110.000 solicitudes salieron seleccionados 25 finalistas que se han puesto en manos de la nueva fotógrafa que ha demostrado que puede defenderse cámara en mano.

Entre gente anónima, pero con muchas cualidades y el sueño común de hacer carrera como modelos, nos encontramos con alguna vieja (es un decir) conocida como Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford.

No es la primera vez que esta adolescente se deja fotografiar por Kendall, ya hicieron equipo hace unos 6 meses para esta misma revista.

Ahora han vuelto a repetir. “Ella ha madurado en el sentido de ´como se pone delante de la cámara”, ha explicado Kendall sobre Kaia.

“Está en su mejor momento tanto física como mentalmente”, asegura, “se está poniendo más guapa de lo que yo pensaba que era posible. Más nos vale trabajar mucho antes de que ella llegue a escena porque cuando eso suceda va a ser nuestro fin”.

No es el única conocida. Hari Nef, la modelo transgénero que tanto peso ha tenido este año en el mundo de la moda rompiendo tabúes, es otra de las seleccionadas para este proyecto.

“Con las fotógrafas mujeres, como Kendall, no siento tanta presión”, confesaba la modelo, “siento que entienden lo que significa que te vean, así que me siento cómoda cuando me ve. Fue muy agradable. Ella es muy intuitiva”.

“Hari es demasiado cool”, dijo por su parte la fotógrafa ocasional.

Está claro que Kendall se desenvuelve igual de bien delante como detrás de la cámara aunque los expertos puedan sacar millones de fallos a sus instantáneas.

Aun así, que nadie se asuste porque seguiremos viéndola, también, delante de un objetivo. Ella no tiene intención de dejar sus posados, en muchos casos, con una alta dosis de provocación.