Youtuber se graba contando hasta 100.000 en un solo vídeo

Todo el mundo piensa que los delfines son muy inteligentes, pero tú vas al zoológico y los únicos animales que trabajan son los delfines.

El león, los monos, los osos, y hasta los reptiles tienen la comida gratis. El delfín, tan “inteligente”, tiene que dar volteretas, pasar por un aro, darle a una pelota con la cola después de saltar siete metros… ¡A cambio de un arenque!

Los delfines son un ejemplo de que la inteligencia está sobrevalorada. ¡Y los seres humanos, otro ejemplo!

Lo podemos ver en el vídeo que ha publicado Mr Beast. Este youtuber se ha grabado contando hasta 100.000.

Ya lleva más de siete millones de visitas, pero lo más interesante es que, de esos siete millones, hay 34.000 personas que han votado “No me gusta”.

Pero vamos a ver: No te gusta, ¿qué? ¿Qué es lo que puede no gustarte si pinchas en un video para ver a un tío contando hasta cien mil? ¿La pronunciación? ¿El ritmo? ¿La cadencia?

Alguien cuenta ante una cámara: 47.201, 47.202, 47.203… y miles de personas delante de la pantalla diciendo: no me gusta, no me gusta, no me gusta.

Otra posibilidad es que todos los “No me gustas” sean de la madre del youtuber. Una de esas madres clásicas, legendarias, directas, de esas madres que dicen: ¡te he dicho 34.000 veces que no me gusta que cuentes hasta cien mil!

Ya me dirás si es más inteligente el youtuber, la madre, el delfín o el oso.