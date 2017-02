Del inesperado regreso de ‘Cámera Café’, a la escena de sexo censurada en ‘Girls’. 

Otro domingo más escogemos a la estrella y el estrellado de la semana, y no, no es Isabel Pantoja ninguno de los dos (aunque he estado tentada).

He preferido innovar y hablar de dos series que también han sido noticia estos días por algo bueno y malo, cada una.

¿Recordáis 'Camera Café'? Pues se convierte en nuestra estrella, y las 'Girls' de HBO en las estrelladas... o no ellas exactamente. Lo detallo a continuación:

La estrella de la semana: el regreso de 'Camera café'

'Camera café' se convirtió en una serie icónica de Telecinco por su formato innovador.

Los trabajadores de una empresa se encontraban delante de la máquina de café para explicarse su vida y ahí surgían las tramas de los capítulos protagonizados por un jovencísimo Arturo Valls.

Pues fue este mismo el que, en plena promoción de la película 'Los del túnel', soltaba la inesperada noticia en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER: "Estamos preparando un largometraje sobre Camera Café".

El actor indicó que están en una fase embrionaria, pero ya "estamos asentando ideas y pensando el argumento".

La idea inicial es "saber qué fue de todos aquellos personajes 15 ó 20 años después de Camera Café".

Si consiguen llevar a cabo el proyecto, el actor aseguró que volvería a encarnar al sinvergüenza jefe de ventas Jesús Quesada, y Carlos Chamarro a su inseparable Julián.

Lo que está por ver es si contarán con los numerosos rostros que saltaron a la fama con la serie como Ana Milán, Luis Varela, César Sarachu, Esperanza Pedreño, Joaquín Reyes, Daniel Albaladejo, Ana Ruiz y Carolina Cerezuela, entre muchos otros.

Por la alegría que supone el regreso de una recordada serie, ¡le damos nuestra estrella de la semana!

La estrellada de la semana: la escena censurada de 'Girls'

La quinta y última temporada de 'Girls' llega el 12 de febrero a la televisión.

Una serie que ha roto muchos esquemas y con muchos estereotipos gracias a la valentía de HBO y a la filosofía de Lena Dunham, la creadora, que aseguraba que "nadie me puede criticar más de lo que he hecho yo misma".

Del inesperado regreso de ‘Cámera Café’, a la escena de sexo censurada en ‘Girls’.

La joven directora y protagonista se ha saltado muchos de los tabúes que existen en la indústria audiovisual, pero parece que no ha podido con todos.

La cadena de cable no ha podido tolerar una escena sexual de la comedia según recoge Vulture.

Y aunque 'Girls' ha mostrado secuencias de sexo muy explícitas, los directivos no dejaron pasar una cuya presencia en la serie a HBO le resultó imposible de justificar, por lo que simplemente la censuró.

Así lo explicaba la propia actriz junto a la productora Judd Apatow y el expresidente de entretenimiento de la cadena, Sue Naegle: "Lena quería mostrar algo que normalmente se oculta en TV, y HBO dijo "si enseñamos esto podríamos perder la licencia", lo que significaba que habíamos descubierto la línea [de censura] en HBO".

Una libertad creativa que es un sello de identidad de HBO y de la que siempre se ha abanderado, y por lo visto, ellos también se cortan las alas.

Por eso mismo les convertimos en los estrellados de la semana, por poner barreras al campo.