León Benavente publicará nuevas canciones en marzo

León Benavente parece no tocar techo a medida que sorprenden al público español con sus intensos conciertos y con himnos cargados de ironía e ingenio. Durante el programa especial de LOS40 Trending que hice con ellos (Escucha el podcast), el cuarteto me anunció que aprovechó las vacaciones navideñas para grabar un nuevo trabajo: Un EP de cuatro canciones que verá la luz el 10 de marzo como parte de la reedición de su último disco, 2. Para el Record Store Day (22 de abril), esos cuatro nuevos temas serán además editados en vinilo.

A las 11 de la noche, Abraham Boba (cantante y órganos), Edu Baos (bajista), Luis Rodríguez (guitarra) y César Verdú (batería), llegan con mucho cansancio encima y además me promenten que al acabar el programa se irán directamente a dormir (aunque yo no pare de insistir en que eso es poco rock, y que los miércoles son los nuevos viernes).

Llevan tres días sin parar de dar entrevistas para promocionar la segunda parte de una extensa gira, que comenzaron hace unos días en Bilbao con las entradas agotadas. Me pregunta Edu: “¿Viste la actuación del otro día con Buenafuente? Fue la hostia.”

Así son ellos. Unos currantes que siguen desbordando ilusión con la que se ha convertido en la gran oportunidad de su vida, la que les ha permitido tener un nombre propio y un gran peso dentro de la escena musical en España. Ya no son simplemente “la banda de Nacho Vegas” o “el nuevo supergrupo del indie español”. Simplemente son León Benavente.

Habéis imaginado muchas cosas en esta vida pero no que alguien os dijera alguna vez “Bienvenidos a LOS40”

(Risas)

Abraham: Sí, la verdad es que cada vez nos vamos encontrando con más sorpresas en esta trayectoria de León Benavente. Estamos llegando a lugares a los que jamás pensábamos que íbamos a llegar.

2016 fue uno de los mejores años de vuestras carreras, pero 2017 no pinta nada mal…

Abraham: Aún nos queda la segunda mitad de la gira y vamos a estar tocando prácticamente hasta finales de 2017.

¿Esperabais todo este apoyo del público cuando comenzasteis hace cinco años?

Luis: No. Cuando comenzamos llegamos a comentar entre nosotros lo difícil que iba a ser esto. “¿Pero de verdad alguien nos va a contratar?”, nos preguntábamos. Esto era un proyecto nuevo y nadie nos conocía. Ahora echamos la vista atrás y es un poco cómico viendo todo el trabajo que tenemos, lo que llevamos hecho y lo que nos queda por hacer.

Antes de formar León Benavente veníais de tocar en otras bandas. Seguís con esos proyectos o estáis centrados al 100% en el grupo.

César: Ahora mismo estamos al 100% con León Benavente porque no nos da tiempo para nada más. Yo con Schwarz lo dejé cuando me fui a vivir a Barcelona, Abraham tiene en stand by sus cosas y Edu al final tuvo que dejar Tachenko.

Luis: Yo me vine a vivir a Madrid por amor y tuve que dejar todas las bandas con las que estaba trabajando en Asturias porque era imposible. Abraham y yo sí que seguimos con Nacho Vegas.

¿Le gusta a Nacho Vegas todo lo que está pasando con León Benavente?

Luis: Le gusta y nos apoya mucho. Es un fan honorífico. Cuando vamos teniendo material nuevo siempre se lo hacemos llegar para que nos de su opinión porque nos importa mucho, le queremos, es un amigo y un artista que admiramos.

Yo ya llego a ser cansino insistiéndole a la gente que sois una de las mejores bandas del país. Es realmente increíble veros en el escenario. ¿Os lo pasáis tan bien como el público?

Abraham: Totalmente. Lo que se transmite en nuestros conciertos no podría tener el efecto que tiene si estuviésemos impostando algo o si estuviésemos haciendo teatro. Lo que sentimos cada vez que subimos al escenario, incluso haciendo el mismo repertorio durante varias semanas, es único.

En diciembre León Benavente tocaron en Madrid y volvieron a arrasar en la capital.

Imagino que acabáis agotados…

Abraham: Muchísimo.

Edu: Para nosotros es como ir al gimnasio durante tres días seguidos a la semana. Son casi dos horas saltando, de mucha intensidad y sudando. Sobre todo en el caso de Abraham.

Abraham: Eso no quiere decir que no necesitemos ir al gimnasio, eh. Pero son dos buenas horas de cardio.

Es la semana de poner el grito en el cielo o defender a Vetusta Morla tras su alianza con Sony. Vosotros habéis publicado vuestro segundo disco con Warner. ¿Es este un paso lógico para un grupo que quiere crecer?

César: Para nosotros, sí. También era una cosa que nunca habíamos probado, nunca habíamos estado en una gran discográfica con ninguno de nuestros proyectos anteriores. Creíamos que nos podía ayudar a llegar más lejos. Es importante que nos hayan dado la libertad artística para hacer lo que queremos, que era fundamental. Al final las condiciones nos parecieron justas y aceptamos. Tuvimos que peleamos pero llegamos a un acuerdo.

¿Qué canciones recomendáis a los oyentes de LOS40 Trending?

Luis: “Indiespañol” de Las Odio. Son unas amigas nuestras que están preparando su primer disco, Futuras esposas, que sale el 10 de febrero. Es un grupo al que queremos mucho y nos apetece darle visibilidad.

Las Odio, uno de los fenómenos del underground español de este año.

César: “Enmienda a la totalidad” de Joan Colomo. Es un músico de Barcelona con una larga carrera formando parte de bandas como The Unfinished Sympathy, pero esto es de su trayectoria en solitario. Es de un disco llamado Sistema, y además de estar muy bien la canción las letras son brillantes y tiene un vídeo que merece mucho la pena.

Joan Colomo, una pequeña joya de nuestra música.

Edu: “No sé qué voy a hacer” de Kase.O. Javier es amigo de hace años, porque los dos somos de Zaragoza. Con su último disco, El círculo, ha cerrado el ídem y tengo que darle la enhorabuena porque es un álbum que me gusta bastante.

León Benavente también le dan al hip hop con Kase.O.

Abraham: “Ketamine for Breakfast” de Kate Tempest. De lo último que he escuchado es lo que más me ha sorprendido. Ya no solo por lo musical, que es un hip hop muy old school tanto en fraseo como en las bases, sino que lo es por toda la parte lírica porque en realidad es un libro rapeado. Es una historia de cinco personajes a la misma hora y el mismo día, y cada canción habla desde una voz distinta. Si sigue por ahí le puede terminar cayendo el Nobel como le cayó a Dylan el año pasado.

La sorprendente Kate Tempest, una poeta que decidió rapear.

Cuando les pregunto por la diversidad de sonidos que han traído en su playlist, Abraham me dice: “Está bien conocer el pasado, pero también lo que se hace hoy en día y no dejar de sorprenderte”.

Me da lanzarles un reto en directo: Les paso la lista de LOS40 de esta semana para que digan en voz alta los artistas que conocen. Sorprendentemente pocos se les escapan. “¡Sweet California!”, dice César. Y ante mi mirada incrédula responde: “Es que compartimos tour manager con ellas”. Estos tipos están en todas.