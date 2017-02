Kevin Paul: el hombre que más dolor le ha causado a Ed Sheeran en el último año

Tras el gran éxito de su último álbum Ed Sheeran decidió tomarse un año sabático para recuperar su vida.

En ese tiempo ha procurado pasar desapercibido y se ha centrado en sí mismo.

Una dedicación que hemos podido percibir a través de su cambio físico.

Por un lado la pérdida de peso, 20 kilos menos no pasan desapercibido. Visto su último vídeo, está claro que el boxeo ha formado parte de su rutina de entrenamiento.

Monday... ÷ Una foto publicada por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 3:23 PST

Ese vídeo también nos ha descubierto un cuerpo (que no suele mostrar) más colorido que hace un año.

No es una percepción sino una realidad. Kevin Paul, su tatuador (y de otros como Harry Styles o Rihanna), ha confesado al Daily Mail, que en el último año han pasado mucho tiempo juntos.

“Hemos pasado más de 40 horas con Ed”, explicaba, “creo que lo más difícil de todo fue conseguir mantenerlo en secreto. A veces era él quien venía a mí, pero por norma general éramos nosotros quienes íbamos a su casa: poníamos algo de música, pedíamos comida y hacíamos algunos tatuajes. Fue todo muy relajado”.

Love this photo Una foto publicada por Kevin paul Tattoo (@kevinpaul666) el 28 de Ene de 2015 a la(s) 12:26 PST

Parece que Sheeran se ha propuesto no dejar ni una parte blanca en su piel. “Ed tiene ahora 30 tatuajes en el pecho, además de muchos más en los brazos”, asegura el responsable de la obra.

“Los últimos que se ha hecho resultaron muy dolorosos, especialmente en la zona de las costillas”, asegura, “recuerdo que el día después de hacerle uno de ellos tuvo que volar a Italia y el tatuaje supuraba a través del plástico que habíamos utilizado para cubrirlo. No fue precisamente una situación agradable”.

En su cuerpo hay dibujos para todos los gustos pero, según él, todos con algún significado.

El primero que se hizo fue una huella de perro en su antebrazo izquierdo y de ahí en adelante no han hecho más que multiplicarse.

Tiene un enorme león en el pecho. Se lo hizo cuando consiguió tres ‘sold out’ consecutivos en el estadio de Wembley. Quería hacerse el estadio pero acabó optando por el logo del equipo inglés.

Halfway and ouch Una foto publicada por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 11 de Ago de 2015 a la(s) 2:36 PDT

Lleva tatuajes que le recuerdan cada lugar que ha visitado, como una hoja canadiense en honor a sus fans de aquel país.

Sus ídolos también están presentes. Los labios de Mick Jagger dejan claro que es más de los Rolling Stones que de los Beatles (aunque nunca se sabe).

Just sung a song on stage with these ladz Una foto publicada por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 27 de Jun de 2015 a la(s) 7:56 PDT

También hay presencia de su infancia como un oso en referencia a su apodo del cole, Teddy, una cresta, símbolo de su escuela o un dinosaurio, pequeño guiño a su dibujo animado favorito.

Don't think I ever put this photo up of ED Una foto publicada por Kevin paul Tattoo (@kevinpaul666) el 16 de May de 2014 a la(s) 2:52 PDT

Su carrera también está dibujada en su piel. La palabra Red hace referencia al título de su amiga Taylor Swift que contenía la canción que hicieron juntos.

También hay tatuajes compartidos. Un pingüino a la par con Harry Styles y una rama de acebo igual que el de Christina Perri.

“La gente siempre me pregunta que qué voy a hacer cuando sea viejo. Sólo sé que tendré un aspecto increíble”, aseguraba Sheeran hablando de sus tatuajes.

#edsheeran #kevinpaul #tattoo old photo I got sent Una foto publicada por Kevin paul Tattoo (@kevinpaul666) el 27 de Jul de 2015 a la(s) 2:17 PDT

“Puede que esté arrugado, pero para ser sinceros, ¿cuántas veces has visto a tu abuelo sin camiseta? Porque yo no le he visto ninguna. Me tatúo todo aquello de lo que me siento orgulloso o que quiero recordar. Cuando los demás ven mis tatuajes, dicen que parezco una pintura de cera medio derretida, lo cual, me parece interesante”, explica.

Todavía no ha terminado. La obra en la que se ha convertido su cuerpo tiene planeados por los menos 30 tatuajes más en la espalda, así que, hay trabajo por delante.