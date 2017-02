Bronca en directo con el padre de una oyente

Noelia, una de nuestras oyentes, nos ha enviado una nota de voz muy preocupada: mi padre me ha castigado por suspender, no me deja salir de casa y eso que ya tengo 19 años...

Dante Caro se ha propuesto echarle un cable a Noelia: le ha pedido el número de teléfono de su padre para pedirle que no sea tan duro con ella.

Una buena idea, ¿no? Pues no... Parece ser que a Francisco no le ha sentado nada bien que un amigo de su hija le llame para enseñarle cómo educar a su hija.

De hecho, a lo mejor hemos provocado que Noelia se quede encerrada en casa algunas semanas más... Lo sentimos, Noelia.