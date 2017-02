YU: 01/02/2017. Arturo Valls y Annie B Sweet, en Yu

Annie B Sweet visitó Yu para hablarnos de su fin de gira. La cantante malagueña cierra el tour de su último disco, Chasing Illusions, con un concierto muy especial en el Ochoymedio de Madrid (Sala BUT).

La cantautora dijo sentirse más cerca de Bob Dylan que de Georgie Dann. Eso sí, vino a perder un poco su prestigio indie al contarnos en exclusiva que versionará alguno de los éxitos del cantante de La Barbacoa. ¡Bravo por Annie B Sweet! ¡A ver cómo defiende luego eso en un FIB o en Radio 3!

Además, analizamos la tele con Percebes y Grelos. ¡Hoy no salgo, tía! Nuestra colaboradora se quedó en casita, con su mantita, viendo Las Campos. Le flipó la postura de Maria Teresa Campos sobre la cirugía estética: "Yo nunca me he metido nada en la cara" y la obsesión de esa familia por la comida.

También nos acompañó uno de los actores del momento, Arturo Valls (es coña), que está presentando su última película, Los del Túnel. Valls nos dio unas pistas muy cucas para averiguar ¿qué pasó con Norberto Pérez?

Por cierto, el viernes estrenamos en YU una secuencia de la película Los del Túnel. Algo que nunca se había hecho en el marketing del siglo XXI.