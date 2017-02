Rihanna celebra un año de ‘Anti’ con este álbum de fotos

Sí, ha pasado un año desde que Rihanna sorprendió al mundo con Anti, un esperadísimo álbum que no defraudó y que sacó antes de tiempo por la piratería.

Fue todo un éxito. De hecho, lleva todo ese año entre los discos más vendidos en Estados Unidos.

Pero llegar a publicarlo no fue fácil. Había mucha presión sobre cómo serían las nuevas canciones de la de Barbados y ella lo sabía pero no estaba motivada. "Estuve entumecida por un tiempo, insensible a esa mierda", ha confesado ella misma en su Instagram.

Como ella misma reconoce, en cuanto a su próximo disco, "estaba empeñada en no conformarme con lo que todo el mundo pensaba que sería o podría ser".

Con su equipo alquiló para unos meses una casa en Malibú para hacer música. "En cada habitación, en cada sofá, en cada esquina, había músicos por todas partes", explica.

Y con tanta energía enfocada en crear en algún momento tenía que saltar la chispa. "Recuerdo como si fuera ayer la noche que ocurrió", asegura, "una noche vibramos".

"TyTy hizo un comentario y me puse sensible, dije 'espera, ¿acabo de sentirlo? ¿Lo he sentido?' En ese momento confié en mi oído, confié en mis tripas, confié en la manera en la que la música me hizo sentir", relata. Y ahí empezó a nacer Anti.

Había encontrado lo que buscaba. "No tenía ni idea de cómo iba a ser recibido pero no lo consideré", asegura, "solo quería hace un trabajo con el que me sintiera bien".

Un año después puede decir que, efectivamente, su instinto no la engañó. Ahora, muchos esperan que ya empiece a pensar en el sucesor.