Ocho razones por las que deberías conocer a Phoebe Ryan y seguirle la pista

Se llama Phoebe Ryan, tiene 26 años y nos encandiló en 2016 desde el hit All We know de The Chainsmokers, la banda que se ha especializado en reclutar algunas de las mejores nuevas voces femeninas, casi siempre con algo singular, de la escena pop.

Sí, Phoebe es quien entona junto a Andrew Taggart (50% de la pareja de productores) la estrofa y el estribillo de ese tema que habla de las dificultades de las relaciones pero que llama a no rendirse jamás.

Sin embargo, la de Nueva Jersey es más que una voz delicada y bonita.

Mira en la fotogalería de arriba 8 razones por las que debes conocerla (si no lo has hecho ya) y, sobre todo, no debes perderle la pista.