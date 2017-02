¡Ed Sheeran consigue el #1 por segunda semana consecutiva!

Pues febrero empezó igual que terminó enero: con Ed Sheeran en todo lo alto de LOS40.

Su tema Shape of you (uno de los dos que estrenó el pasado día de Reyes) consigue por segunda semana consecutiva liderar la lista más importante del país.

Recibido con entusiasmo en todo el mundo, es ya un hito en la carrera del pelirrojo.

Este tema de influencia tropical house que compuso pensando en que podría cantarlo Rihanna, ha llegado al número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, toda Europa y, por supuesto, España.

Los afortunados que asistan a sus conciertos en España en abril (día 8 Madrid, día 9 Barcelona) podrán disfrutar de un Ed Sheeran en el mejor momento de su carrera.

Pero, ojo, porque a Sheeran esta semana le ha salido un duro competidor.

Bueno, mejor dicho dos: los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, que con su tórrido Despacito ya están en la segunda posición…, después de solo dos semanas en lista.

Tras subir ocho posiciones (desde el #10), Fonsi y DY han protagonizado la subida más fuerte de la semana.

La entrada más fuerte ha sido para Sia, al #21 con Move your body, el tema que compuso para Shakira y esta rechazó.

También han logrado entrar The Chainsmokers feat Emily Warren: Paris se ha colocado en el #32.

Hecho insólito: dos canciones entre las 40 del chart se titulan París (la otra es de Dani Martín, y está en el #17).

Por su parte, la colaboración francocanadiense de DJ Snake y Justin Bieber (Let me love you) es una semana más el récord de permanencia: 23 semanas con nosotros, y repitiendo en el #39.