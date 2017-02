El fin de semana suena a Cold War Kids o Future Islands

Como cada viernes, te recomiendo algunas de mis novedades musicales favoritas de esta semana. Si hay cinco canciones que tienes que meter en tus playlists son estas. Recuerda que tienes mucha más música en el podcast de LOS40 Trending.

¡Vivan los ochenta!

Joan es un dúo recién aterrizado en el mundo de la música, y vaya si lo hacen con estilo. Alan y Steven son de una pequeña ciudad de Arkansas y sorprenden con una canción que remite al pop de los años 80. "Take Me On" tiene una base electrónica, pero también se mete en tu cabeza gracias a una guitarra funky y juguetona.

No extraña la pegada del tema si te digo que ha sido producido por Tim Pagnota, que hizo lo propio con aquella revulsiva "Shut Up + Dance" de Walk The Moon.

La gran sorpresa

El jueves por la tarde una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, Cold War Kids, anunció que ya tiene a punto su sexto disco. L.A. Divine saldrá el 7 de abril y el primer adelanto es "Love Is Mystical", que habla de ese viaje que terminamos haciendo todos en la vida para encontrar el amor.

El trepidante homenaje al amor de Cold War Kids.

El eterno piano y la voz de Nathan Willet siguen haciendo de esta una de las bandas que mejor llegan al pop desde la actitud rockera. MUY fan.

Qué bueno que han vuelto

Otros que han aparecido cuando menos se esperaba son Imagine Dragons. La banda de Las Vegas aún no suelta prenda sobre su próximo trabajo, pero esta misma semana han lanzado una canción titulada "Believer" en la que vuelven a dejarse el corazón y el aliento en cada estrofa.

"Believer" trae de vuelta la contundencia emotiva de Imagine Dragons.

Se trata de una historia con moraleja: Dicen Dan Reynolds y compañía que de todo se aprende, incluso del dolor. Puede convertirse en un éxito este mismo fin de semana, ya que es la banda sonora del anuncio de Nintendo para la Super Bowl.

Menudo estilazo

Fue una actuación en televisión la que catapultó definitivamente a la fama a los estadounidenses Future Islands y dio vida a una de sus mejores canciones, "Seasons". Los histriónicos bailes del cantante Samuel T. Herring no eran un secreto para quienes les habíamos visto en concierto, pero aquel día logró hipnotizar a millones de personas. Ahora el grupo de Baltimore tiene una nueva canción que compite en encanto con aquella, y como dicen mis amigos de Jenesaispop, sólo necesita otro empujón viral para tener la atención que merece. La elegancia hecha canción se titula "Ran".

"Ran" es la canción más sofisticada que escucharás esta semana.

Future Islands visitan España muy pronto para presentar The Far Field, el disco que lanzan en abril. Estarán el 6 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Protesta contundente

Llevo semanas estrenando canciones de Antídoto, el nuevo disco que Rayden lanza el 24 de febrero. Ya puse "No hago rap", "Pólvora Mojada" y esta misma semana le tocó el turno a "Meteorito". Apoyo este trabajo del madrileño porque será decisivo en la apertura de miras que necesita el hip hop español, y porque representa los valores de LOS40 Trending: La celebración de la música sin prejuicio alguno.

Dice Rayden que si fuésemos dinosaurios, los españoles votaríamos al meteorito.

A nivel internacional la reivindicación será una de las grandes protagonistas del año, y en España hacen falta más voces discordantes con la política, la economía y la deriva de la sociedad; y a Rayden se le da de maravilla en esta y otras canciones de Antídoto.

El lunes a partir de las 23 horas (22 en Canarias) en LOS40, más recomendaciones y descubrimientos en LOS40 Trending. ¡Feliz fin de semana!