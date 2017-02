Harry Styles ha celebrado su cumpleaños en buena compañía

Parece que ha desaparecido de la vida pública porque no se mueve por las redes sociales y no posa en las ‘red carpet’, pero no, Harry Styles no se ha metido en una burbuja.

Simplemente, lleva una vida discreta, alejada de los focos y, esperamos, que centrado en la preparación de un disco que llevamos esperando desde que One Direction se tomó un descanso.

Claro que hay excepciones a ese retiro y una que merece un poco de salir a la luz es su cumpleaños.

Harry Styles ya tiene 23 años y lo ha celebrado en el Café Habana de Malibú, cerquita de su casa.

AQUI PUEDEN VER QUE LA PERFECCION SI EXISTE Y ES HARRY STYLES SEÑORES pic.twitter.com/rFD8yqDL9k — valeria (@nocontrolxhs) 2 de febrero de 2017

A la fiesta ha acudido otra que se caracteriza por mantener su vida privada alejada de los focos, Adele.

Estuvo en la fiesta bebiendo margaritas y fumando, o eso dicen las fuentes de E!News, con lo que descartamos los rumores de un posible nuevo embarazo.

También vimos a Harry acompañado de la misma chica que le acompañó al concierto de Kings of Leon en el que le vimos hace poco y con la que parece tener muy buena relación.

De ella no tenemos datos pero sí de algunos otros invitados, no precisamente de la misma generación de Harry.

Por allí se pasaron el ex de Pamela Anderson, Tommy Lee, de 54 años que fue uno de los más exhibicionistas colgando un selfie que se hizo con el homenajeado.

Happy Bday @harrystyles fucking rrrrrrright!!! Una foto publicada por TOMMY LEE (@mrtommyland) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 12:08 PST

También estuvo Cuba Gooding Jr, de 49 años, que en las fiestas post Globos de Oro ya demostró que le va la marcha. En esta ocasión no quiso perder la oportunidad de coger el micrófono y cantar en el karaoke.

Está claro que Harry se lo pasó en grande en su fiesta de cumpleaños. Lástima que no quiera compartir su álbum de fotos a lo Beyoncé.

Aunque no importa, nos conformamos, de momento, con todas las felicitaciones que le mandaron, vía twitter, sus compañeros de grupo. Tanto Louis Tomlinson como Liam Payn y Niall Horan se acordaron de él en su día tan especial.