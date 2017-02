David Otero comparte su luna de miel en su nuevo vídeo

David Otero ha enterrado a El Pescao (literalmente) y ha publicado su primer álbum en solitario con su propio nombre.

Tras Una vez más y Micromgia, ahora nos presenta Aire, un tema que “me recuerda a Castillos de arena, con esa temática muy de naturaleza, de mar. Me huele a Mediterráneo, a Atlántico, a sal, a lluvia”, nos contaba David, “es una canción meteorológica”.

La compuso con Diego Cantero, de Funambulista, una mañana en el estudio que tiene cerca de casa, “soy muy diurno, no me queda otra por los peques”.

“Nos salió este tema y cuando lo escuchamos fue como ‘hostia, esto es un temazo, tío, esto tiene que ir en mi disco’”, nos explicaba.

Salió rodado, no fue uno de esos temas que se atascan sino que fluye con facilidad. “En tres horas nos estábamos dando un abrazo y yéndonos a comer para celebrar que había salido un tema super bonito”.

Ahora nos presenta el vídeo ideado y rodado por él mismo. Hace unos meses supimos que se había vuelto a casar, eso sí, con la misma mujer con la que yo la había hecho diez años antes.

En esta ocasión hicieron el viaje de novios que les quedó pendiente la primera vez. Se fueron a Sri Lanka con un plan ideado aunque con imprevistos de última hora.

“Cuando Marina y yo pillamos el viaje a Sri Lanka, le dije, ‘creo que es el sitio para grabar el vídeo de Aire’. Las pasé putas porque me tenía que llevar la cámara Sony Alfa 1200 y me tenía que llegar el día antes del viaje y no me llegó”, relataba, “dije, ‘cancelo el vídeo, no lo hago’, me cabreé mogollón era como ‘a tomar por culo’, cabreo máximo”.

Pero el destino hizo presencia y cuando ya se había decidido a irse de viaje y disfrutar llegó la escala del vuelo a Doha. Nada más bajar del avión y pisar el aeropuerto “me encuentro la cámara en un expositor en la tienda. La misma que quería, con la misma óptica y a un precio mejor”.

El problema fue que sólo tenía una tarjeta de 8 gigas, “así que iba con el ordenador, grabando y descargando”.

El resultado es un vídeo increíble, “editado como si fuera un ‘road trip’. Se me ve viajando que es una de las cosas que más me gusta”.

Imágenes impresionantes de un país que tiene “espiritualidad, naturaleza y aventura, tiene un poco de esos tres factores”.

Un viaje de lo más completo en el que tuvo tiempo, incluso, para disfrutar de una de sus pasiones: surfear. “Salgo surfeando unos segunditos, no quería hacer el vídeo de ‘mira cómo surfeo’ sino que cuadré que estaba surfeando unos días y mi chica me grabó unas imágenes de lejos”.

El resultado es quizás uno de los mejores vídeos que ha hecho David hasta ahora.