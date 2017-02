Mi primer y frenético día en LOS40

Podría decir que para mí el 2017 ha comenzado en febrero porque, al fin, estoy trabajando con el equipo de LOS40. Quiero que todos seáis partícipes de mi gran experiencia y qué mejor manera de hacerlo que contándooslo por aquí. Vamos a abrir las entrañas de LOS40 y vosotros, de alguna manera, lo podréis vivir conmigo.

Los nervios son casi algo imperativo para comenzar el primer día de una manera especial. En mi caso, más que nerviosa estaba emocionada por pisar estudios tan míticos como el Paul McCartney (que inauguró junto al gran Joaquín Luqui) y por poder aprender de los locutores de LOS40.

Para ser el primer día, empezó muy gris y con lluvia, pero siempre con una sonrisa.

Nada más entrar en la redacción, lo primero con lo que me encuentro es con una guerra de almohadas. Sí, yo tampoco me lo podía haber imaginado pero fue un gran recibimiento, aunque me llevé algún que otro “almohadazo”…

Después de estar un rato entre plumas en la redacción, también hubo tiempo para aprender. ¡Lo prometo! Pero lo mejor estaba por llegar, porque iba a rematar mi gran día recibiendo el premio prometido: el Toyota Aygo.

La verdad es que es que nada más verlo me pareció espectacular, sobre todo en su interior. No es demasiado grande, así que podré llevarlo a cualquier parte de la ciudad sin problema. Lo mejor de todo es su color: amarillo; para derribar tabúes y demostrar que no da mala suerte. ¡Mirad qué chulo!