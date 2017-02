Los Piratas del Caribe vuelven a surcar los mares

Cada vez falta menos para que volvamos a cantar aquello de "la vida pirata la vida mejor". La quinta entrega de la saga Piratas del Caribe se estrenará el próximo 26 de mayo bajo el título de PdC: La Venganza de Salazar (Pirates of The Caribbean: Dead men tell no tales) y Walt Disney ha publicado un nuevo tráiler en el que los piratas vuelven a surcar los mares.

Si en el primer avance Javier Bardem (Capitán Salazar) y Brenton Twaites (Henry Turner) acaparaba todo el protagonismo, ahora son los piratas como Geoffrey Rush (Barbossa) y el propio Johnny Depp (Capitán Jack Sparrow) los que centran todas las miradas de los seguidores de la franquicia.

De momento nos quedamos con las ganas de ver más metraje de Kaya Scodelario, la cara femenina que recogerá el testigo de Keira Knightley y de Penélope Cruz, y de Orlando Bloom que vuelve al papel de Will Turner.

Joachim Ronning y Espen Sandberg son los directores de un guión firmado por Jeff Nathanson (responsable de la última Indiana Jones).