6 aciertos del concierto de Lady Gaga en la Superbowl y 2 'debe mejorar'

Lady Gaga se convirtió este domingo en una especie de SuperWoman acrobática y sideral para su actuación en el showtime de la Super Bowl, uno de los escaparates más importantes y codiciados por las estrellas del pop.

Después de que el escenario del evento deportivo haya sido conquistado en ocasiones anteriores por artistas de la talla de Madonna, Beyoncé, Coldplay o Rolling Stones, el show exige cuotas de emoción y espectacularidad en grandes dosis, algo que, en principio, no parece entrañar ningún problema para la neoyorkina.

Hubo fuego, drones, brilli-brilli y saltos al vacío al ritmo de un medley de grandes éxitos (y no precisamente los de su último álbum, más arriesgado. Por allí fueron cayendo los archifamosos Poker face, Just Dance de 2008, o Telephone, de 2010)

En términos generales, hubo grandes momentos aunque también echamos de menos un par de cosas.

Mira a continuación aciertos y otros 'debe mejorar' de la gran gala de la diva:

SOBRESALIENTE EN...

1. El show contó con un arranque espectacular, con una Lady Gaga subida en lo más alto del estadio vestida con maillot plateado. Su salto al vacío, mientras se retorcía (cual "cucaracha", lo han descrito algunos), para llegar a una torre galáctica también nos dejó boquiabiertos (que conste que otros hubieran preferido que hubiera adoptado una pose más elegante para lanzarse. A nosotros nos encantó esa agitación arácnida).

2. Cuerpos celestes a tutiplén. El cielo que podía verse tras la artista contó con más estrellas de lo habitual y, además, estas tenían los colores de la bandera estadounidense (rojo, blanco y azul). En realidad, 300 drones que dibujaron un firmamento mágico (lluego nos enteramos de que había tenido que ser grabado previamente por la normativa, pero el resultado fue precioso).

3. Sutil y armonioso mensaje a Trump. La artista, que ha criticado abiertamente a Donald Trump en cada una de sus apariciones públicas, prometía emitir algún mensaje en esa dirección. Su protesta se convirtió en un bello himno que llamaba a la unidad y que fue construido mediante la combinación de God Bless America y This Land is your land.

4. La valentía del directo. Le faltó aire en alguna ocasión, pero el resultado fue bastante digno teniendo en cuenta las volteretas y giros frenéticos que componían sus coreografías.

5. La artista no convirtió su show en una exhibición de su último álbum, menos popular que su discografía anterior, y eligió los temos que pensó que iban a funcionar mejor. Eso sí, sí utilizó el espectáculo para anunciar a continuación su próxima gira.

6. Mujer orquesta. Gaga no solo demostró sus dotes para el canto, el baile o su arrojo para flotar entre nubes. Todo ello lo compagino con un fragmento de uno de sus singles recientes, Million Reasons, que acompañó ella misma al piano mientras un bailarín le sujetaba el micrófono. Vibrante, más aún cuando a su término saludó a sus padres.

DEBE MEJORAR:

1. Más riesgo. Gaga había cultivado el suspense asegurando que su espectáculo iba a dejar con la boca abierta. Pero, tal vez, faltaron sorpresas, ya que lo de aparecer por las nubes había sido más o menos filtrado. Hasta su repertorio, trufado de hits pasados y archiconocidos que, ya sabemos, funcionan de maravilla, no suponen una novedad.

2. ¡Beyoncé! Hubiera sido redondo si, durante el tema Telephone, aquel que la diva popularizó junto a Beyoncé, esta última hubiera hecho acto de presencia. Pero no, Lady Gaga hubo de afrontar el show ella sola y sin invitados especiales, algo poco habitual.