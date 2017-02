Taylor Swift decepciona a sus fans con un terrible mensaje

Taylor Swift ha dado su primer concierto del año. La noche previa a la Super Bowl de Lady Gaga, la cantante se subía al escenario para rememorar sus éxitos e interpretar por primera vez el tema I Don't Wanna Live Forever.

Sin embargo, esta actuación ha sido un tanto agridulce. La cantante ha brillado sobre el escenario a nivel musical, pero ha pronunciado unas palabras que han preocupado a los fans.

“Hasta donde sé, sólo estaré haciendo un concierto en 2017, hasta donde sé, y ese es este concierto”, ha dicho. “Están asistiendo al 100% de mis fechas de gira”.

Este ha sido el terrible mensaje que la artista ha comunicado, unas palabras que confirmarían que Taylor sigue en un periodo de descanso tras su disco 1989.

A pesar de ello, sí que hay pistas que concluyen que Tay está preparando su nuevo álbum, un disco que saldría este año y que daría paso a una nueva gira a nivel mundial. Eso sí, este tour comenzaría en 2018.

La actuación de Taylor en la Super Saturday Night

La cantante aprovechó este show para cantar principalmente canciones de sus dos últimos discos, 1989 y Red. Sonaron éxitos como Blank Space, Style, I knew you were trouble o We are never ever getting back together.

Además, uno de los momentos más especiales fue cuando interpretó con la guitarra I don't wanna live forever, tema principal de la banda sonora de 50 Sombras más oscuras. A pesar de estrenar el tema, Zayn Malik no pudo asistir a esta cita.

Como curiosidad, Taylor volvió a cantar el tema This is what you came for, polémica canción que escribió para su ex Calvin Harris y Rihanna. También aprovechó para interpretar Better Man, tema que ha compuesto para la banda de country Little Big Town.