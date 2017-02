Federico Moccia: “Me hubiera gustado escribir dos finales”

Tres veces tú es el desenlace de una historia de amor que nos acompaña desde hace 25 años.

Federico Moccia ha decidido cerrarla con una nueva novela en la que retoma la vida de sus protagonistas seis años después de donde se quedó en Tengo ganas de ti.

Su trilogía forma parte de una generación que ha instaurado como prueba de amor poner un candado en un puente o declararse mediante un grafiti.

Ahora, esos mismos personajes han crecido y aunque han tomado las riendas de su vida, quedan asignaturas pendientes.

Habrá quien entienda el final pero también habrá quien se sienta decepcionado, pero Moccia ha sellado una historia basada en el amor verdadero, único e irracional.

Step y Babi viven su primer gran amor.

Hemos charlado con el autor italiano para intentar entender ese final y la forma en la que ha crecido él también con Step, Gin y Babi. 20 preguntas con 20 respuestas que nos dan mucha información.

#20. Ha pasado una década desde Tengo ganas de ti. ¿Por qué ahora este desenlace?

Poco a poco se iba construyendo esta historia de manera inconsciente. Era como si cada día se fueran poniendo ladrillitos y se fuera creando esta maqueta. Incluso he visto la tridimensionalidad de lo que podía suceder. Ha sido un libro que se ha escrito casi por sí solo. Hice un guion en pocos días pero me di cuenta de que a medida que iba escribiendo lo que tenía previsto, de vez en cuando, la historia tomaba otra dirección. Volvían cosas que sucedieron en el pasado, que se fundían y se resolvían en esta entrega. Tiene un gran vínculo con A tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti.

#19. Son 25 años creando una historia. ¿Has experimentado sensación de vacío al poner el punto final?

Sí, un gran vacío. El dolor, pero también la generosidad de uno de los personajes, ha hecho que me sintiera muy cercano a él hasta el punto de que para mí se ha sublimado. La sensación es la de que hubieras querido una vida diferente para este personaje pero has tenido que tomar una decisión narrativa que no estaba prevista dentro de esta historia.

Gin, un personaje imprescindible en esta historia de amor.

#18. ¿Te planteaste varios finales o lo tuviste claro desde el principio?

Ha sido difícil. Estaba muy indeciso sobre el final. De hecho, me hubiera gustado escribir dos finales, así hubiera hecho feliz a todo el mundo. Pero hay que tomar decisiones aunque a veces puedan ser dolorosas. Este libro, más que otros, me ha marcado. Cuando escribía la última página me sentía triste de lanzar al mar esta historia sobre todo porque había algo que ya no podría ser… no puedo decir más.

#17. Eres el padre metafórico de Step. Si hubiera sido tu hijo real, ¿te hubieras sentido orgulloso de él?

Me siento más amigo que padre porque ha crecido conmigo. Íbamos juntos en moto. Era él el que se bajaba de la moto y se liaba a puñetazos y yo le decía: ‘Basta, basta, que luego nos detiene la policía y verás que lío’. Yo intentaba calmarle. Al ser un poco mayor que él le he explicado los trucos del oficio y le he hecho entrar a trabajar en la televisión. Creo que ya ha entendido los mecanismos porque tiene varios programas en la tele y está teniendo éxito. Ahora con la edad, presta más atención, es más elegante, tiene buen físico porque va al gimnasio y está en forma. Ha entrado en armonía con la vida.

Mario Casas se convirtió en Step (Hache en el cine) en A3MSC

#16. Si pudieras elegir, ¿qué personaje del libro te gustaría ser?

A lo mejor querría ser Marcantonio que es amigo de Step y trabaja en televisión. Siempre ha estado a su lado en todos los momentos. Ha podido observar la situación. Es simpático, divertido, me gusta.

#15. A lo largo de las tres novelas pasamos del primer amor al matrimonio, ¿qué etapa es más complicada?

Hay una bellísima frase de Leonard Cohen que dice que ‘por las grietas siempre entra la luz’. Es así porque no existe la relación perfecta. Tienes que amar con las imperfecciones. No creo que haya un momento difícil, la vida está compuesta por muchas pruebas y momentos de crecimiento. El matrimonio es relativo a no ser que lo hagas con una auténtica conciencia, es una relación más larga, más importante que cuando simplemente salías con alguien y ponías el candado. Es una promesa que vale más que el candado y tienes que intentar mantenerla.

#14. ¿Cuántos candados has puesto en un puente?

Yo puse el primero, el día antes de salir el libro, en febrero de 2006, en Puente Milvio. Todavía no existía esta tradición. Puse una cadena con un candado porque pensé que si alguien leía el libro y era curioso e iba allí para ver si había algún candado, lo vería y se emocionaría. Se quedaría sorprendido y diría: ‘Ah, la historia es de verdad’.

#13. Y, ¿has hecho alguna pintada por amor?

Sí, lo hice cuando era muy joven en el Puente de Corso Francia. Escribí una frase. Todas las que había eran violentas y puse una frase de amor.

¿La recuerdas?

Sí, pero no te la voy a decir. Era como ‘tatata tatata tata… te quiero’. Me acuerdo que llamé a la hermana de la interesada y le dije que no la dejara dormir en el coche cuando fueran a clase porque había algo que tenía que ver. Es muy parecido a como luego lo han hecho en la película. En la peli está ligado a un momento importante, cuando han hecho el amor por primera vez, y él le escribe: ‘Tú y yo, a tres metros sobre el cielo’. Yo no era tan inteligente ni tan creativo como Step. Él tenía más capacidad que yo.

#12. Las dos últimas adaptaciones cinematográficas de tus novelas las has dirigido tú mismo en Italia. ¿Harás la peli de Tres veces tú?

Me gustaría mucho, pero esas son decisiones que toman los productores. En España el que hizo las dos películas anteriores hizo un trabajo excelente y estoy seguro de que le volverán a llamar a él. A lo mejor en Italia podría ser yo si se decidiera hacer la película y me encantaría porque me reencontraría con mis personajes ya mayores. Es un libro que si se convirtiera en película sería muy especial, lleno de matices. Sería una tremenda prueba para los actores.

#11. ¿Has hablado con Mario Casas?

He hablado con Mario Casas. Es muy simpático. Hace un mes estuve con él, aquí, en Madrid. Nos vimos una tarde en una presentación y fue muy amable. Le pregunté si quería venir y vino, participó en la charla, habló con los periodistas y contó lo importante que ha sido para él A tres metros sobre el cielo. Le mandé el libro y sé que lo está leyendo. Espero que le guste.

#10. No es el único proyecto que tienes en marcha. Vas a dirigir otra película juvenil.

Es una historia que han escrito dos chicas. Se trata de una clase que está en un sitio donde no hay cobertura y no pueden utilizar el móvil. Se trata de ver cómo se recuperan los valores que se han perdido con las distracciones que tenemos.

#9. Tres veces tú tiene una extensa banda sonora pero, nada de música española…

A veces oigo algo, distintas canciones aunque no presto atención. Sofía, de Álvaro Soler me gusta mucho. No caí en meterlo en el libro pero me gusta mucho y me cae muy bien. Está lleno de vida, siempre alegre. Tienes razón, es algo que tendré más en cuenta la próxima vez, gracias por tu consejo. Te voy a pedir una lista de canciones.

#8. En realidad, ¿qué papel juega la música en el proceso de escritura de una de tus novelas?

Cuando escribo no escucho música, como mucho pongo la radio con un canal sin anuncios. La música forma parte de nuestra vida y te condiciona en el momento de escribir, te puede distraer o te puede acompañar de la manera adecuada para crear la atmósfera idónea para lo que quieres crear. Cuando oigo un anuncio con música que me gusta utilizo Shazam y busco la historia. Me impresiona que Pharrell haya sido elegido como director creativo de una tarjeta de crédito porque Happy es una filosofía de vida, es una canción muy lograda.

#7. Aun así, para bailar, te gustan más los clásicos.

Les pasa también a los jovencitos. Ahora es muy extraño, pero los jóvenes conocen a Battista que era un cantante que me hizo conocer mi padre. Luego me gustó mucho y ahora le gusta muchísimo a mi hijo, que tiene 7 años. Es buenísimo.

#6. Describes el mundo de la tele como un nido de víboras… ¿cuál ha sido tu mayor decepción en ese medio?

Si una persona me hace sentirme mal nunca le voy a dar el gusto de que lo sepa. Si me has hecho sentirme mal por algo uso esa rabia para hacer las cosas mejor y escribir mejor y poder, así, demostrarte cómo te has equivocado conmigo. No me ha desilusionado nadie porque todo el mundo me ha resultado útil para lo que necesitaba. Me han aburrido porque encuentro insulso esa forma de actuar, es mezquina. No es algo que esté bien respecto a la belleza de lo que tú puedes ser.

#5. Step se dedica a apostar por formatos televisivos, ¿cuál es el que más te ha enganchado?

Hay una carta para ti me gusta mucho cuando la veo porque me emociona, hay historias maravillosas. Todo el mundo dice que es inventado, pero no es así. Son historias auténticas porque si engañas luego la gente se da cuenta.

#4. Eres también guionista, ¿cuál de las últimas series que has visto te hubiera gustado escribir?

Perdidos. Me gusta mucho la idea de esas personas en una isla sin saber cuál es su auténtica realidad. En cambio luego te vas dando cuenta y es muy buena como idea. Te gustan las dificultades con las que se encuentran fuera de su auténtico sistema. Me gustó el final, un poco extraño, pero forma parte de la serie.

'Perdidos', una serie que marcó época.

#3. Entre tus múltiples facetas, también eres político. ¿Cuál ha sido tu decisión más complicada como alcalde de Rosello?

Por fortuna es un pueblo muy pequeño, tiene 300 habitantes. Acepté ser alcalde renunciando a cualquier ganancia económica. Lo hice porque yo iba allí de vacaciones y cuando me lo pidieron me parecía feo decir que no porque siempre han sido muy amables y hospitalarios conmigo. Necesitaban una mano para hacer el pueblo más conocido y que la gente fuera más de vacaciones allí. Espero haber ayudado.

#2. Metido a política, ¿entiendes el rechazo de Hollywood a Donald Trump?

Sí y no, en el sentido de que es una persona que ha prometido cosas que iban en su programa electoral y ha sido elegido por llevar ese programa. Es un sistema democrático y la mayoría dijo que quería seguir esa línea, ese programa electoral. Hay gente que tiene menos dinero y está menos cómoda que tú y que sufre esas dificultades auténticas que está viviendo América, igual que está pasando en Italia y la gente que se permite decir ‘no vamos a hacer esto’ es porque no tiene problemas.

Miley Cyrus, una de las muchas famosas que participaron en la Marcha de las Mujeres contra Trump.

#1. Dicen que la literatura romántica es para mujeres pero luego resulta que la escriben hombres: Noah Sparks, Federico Moccia, Blue Jeans (todos best seller)… ¿contradictorio, no?

Depende de cómo el hombre sepa amar, mirar, observar y tratar desesperadamente de entender a las mujeres. Se trata de dar lo mejor aunque sabiendo que la verdadera belleza de la mujer está en que nunca vas a saber entenderla.