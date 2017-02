Bastille: "La música es un lugar fantástico para experimentar"

Bastille tiene una carga muy pesada en sus hombros. Todos seguimos con atención sus pasos y ya la consideramos el próximo fenómeno llenaestadios llegado desde Inglaterra. Sus canciones tienen la culpa por una hechura de himnos generacionales, que exploran las emociones humanas y estallan en estribillos contagiosos.

Dan Smith, Kyle Simmons, Will Farquarson y Chris "Woody" Wood están en Madrid para presentar en directo su más reciente trabajo, Wild World, y LOS40 Trending es el único medio español al que atienden en esta parte de la gira que también les llevará a Barcelona. Ellos asumen la carga con una filosofía muy clara: Moverse contínuamente para huir del aburrimiento y el encasillamiento.

Kyle, Will, Dan, ese tipo indie de LOS40 y Woody

Te has lucido, Dan. Hiciste un disco sobre un mundo salvaje y meses después vino el Brexit y ahora Donald Trump. ¿Es Wild World un disco premonitorio?

Dan: (Risas) Imagino que en muchas ocasiones la vida nos hace sentir parte de un mal sueño. A nosotros, de alguna forma, nos alivia salir cada noche a tocar estas canciones, porque muchas de ellas expresan ese sentimiento de confusión que tenemos con lo que está ocurriendo en todo el mundo. Espero que el disco no sea una premonición, aunque nadie vio venir nada de esto.

Kyle: También creo que la música ofrece una escapatoria de tanto caos. En las canciones de este disco también hay algo de esperanzador…

Dan: Totalmente. Creo que este disco va sobre la esperanza, la amistad y las relaciones personales en el contexto de este mundo salvaje, y además busca una solución para superarlo.

¿Pero creéis que es importante que la música critique los problemas que nos encontramos cuando encendemos la tele ponemos los informativos?

Dan: La música tiene una larga tradición como una voz más para que la gente exprese insatisfacción. Nuestra intención con este disco era mostrar cómo se siente un ser humano envuelto por esa sensación de confusión y cómo reaccionamos ante las cosas que están mal. Pero todo desde un punto de vista muy personal.

Nuestra música siempre ha estado inspirada por películas o libros, pero los últimos años han ocurrido tantas cosas abrumadoras en el mundo que queríamos, de alguna forma fijarnos en ellas pero desde un punto de vista pasivo. Ya sabes: Enciendes la televisión, miras las noticias y te sientes sobrepasado por cómo nos estamos jodiendo los unos a los otros, y entonces intentas distraerte de todo eso. Mucha gente escribe sobre el amor, otros sobre estar borracho y de fiesta; y nosotros también tenemos eso en nuestras canciones, pero en el contexto de todos los problemas que nos rodean.

Cuando una banda tiene un éxito tan increíble con su primer disco, como os ocurrió a vosotros… ¿Es complicado afrontar el segundo a la hora de escribir y grabar nuevas canciones?

Kyle: No creo que haya sido más difícil que hacer un segundo disco si no hubiésemos tenido éxito alguno. Sí tuvimos claro que no queríamos que nos afectara la fama. Es cierto que tuvimos mucha suerte con nuestro debut, y eso nos dio la oportunidad de viajar por todo el mundo y tener mucho trabajo, y eso quizás influyó en este disco. Pero lo que no teníamos, en absoluto, era la intención de repetir lo que nos llevó a ese primer triunfo. Creo que estamos en un capítulo muy distinto.

Vamos a lo que a mí más me gusta: Hablar de las canciones. Por ejemplo, “Good Grief” -una de mis favoritas- habla de sufrir una gran pérdida. ¿Cómo lográis hacer canciones optimistas sobre la soledad y la tristeza?

"Good Grief" el primer gran éxito del segundo disco de Bastille.

Dan: Mira, nuestra primer gran canción hablaba de lo que ocurría después de la erupción de un volcán [“Pompeii” habla de la erupción del Vesubio que arrasó Pompeya en el año 79 d.C.]. Para nosotros es interesante e incluso divertida esa tensión constante que existe en la música entre la esperanza y la desesperación. Nos gusta hacer canciones tristes pero que estén llenas de vitalidad.

Quizás lo más fácil sería solo ir por el camino de la tristeza y la depresión, y mira algunas de las canciones más hermosas de la historia lo hacen, pero a nosotros siempre nos ha gustado romper ese equilibrio entre hacer algo jodidamente triste y algo increíblemente bailable. En nuestro primer disco hay una canción que se llama “Weight Of Living, Pt. II” que es muy dramática y habla de la frustración que provoca sentir que te haces adulto con todas esas responsabilidades que empiezan a aparecer de la nada. Pero como letra era muy seria, la metimos dentro de unas melodías muy pop para, de alguna forma, quitarle toda esa intensidad que llevaba dentro.

"Weight Of Living, Pt 2", otro ejemplo del equilibrio entre lo triste y lo luminoso.

El disco estuvo a punto de ser titulado “Warmth”. ¿Quiere decir eso que es esta la canción más importante en todo este concepto del disco?

Dan: Por supuesto. Antes de que estuviera compuesta lo que teníamos era una simple colección de canciones, y cuando apareció “Warmth” de repente tuvimos algo que unía todas esas ideas que habíamos tenido sobre el disco y que expresaba de qué iba todo esto. Como sabes, “Warmth” habla de sentirte horrorizado por las noticias y todo ese ruido informativo en el que puedes acabar perdido. Al final esa fue la idea que centró todo el disco y que además nos ayudó a terminar canciones que aún estaban pendientes. Fue bueno tener, de repente, ese ancla y además es una de mis favoritas cuando tocamos en directo.

"Warmth" una canción sobre el ruido informativo en el que vivimos.

Esta canción también habla de cómo las redes sociales han destrozado las barreras entre la información y la opinión. En muchos casos se han convertido en un arma arrojadiza. Aún así, ¿creéis que es importante estar en Twitter o en Facebook?

Dan: Yo creo que hay que quedarse con la parte buena: Es genial tener contacto directo con los fans. También creo que es cierto que si miras al pasado y te fijas en aquellos superhéroes de la música o en bandas a las que adorabas, tenían un halo de misterio muy especial porque no era fácil tener acceso a ellos. Eso también les permitía contar historias de otra forma. Hay gente que utiliza demasiado las redes sociales y puede llegar a ser cargante…

Como Donald Trump…

Dan: (Risas) Exacto. Pero para otros también se han convertido en una herramienta que te permite ser honesto y sincero. Las redes sociales le dan el poder a cada persona de contar su propia historia. Tú decides cuánto contar sobre ti. Nosotros las utilizamos como una forma interesante de interactuar con nuestros seguidores, aunque siempre intentamos ser moderados y no vivir nuestras vidas a través de ellas.

Woody: También es importante no perder el foco por intentar tener todo el rato una respuesta de la gente, porque básicamente es imposible complacer a todo el mundo.

¿Y cómo es vuestra relación con los fans? ¿Sabéis cómo son los fans de Bastille?

Dan: Son gente brillante. Tenemos muchísima suerte. Cuando pienso que tenemos la oportunidad de viajar por diferentes países de todo el mundo para tocar delante de personas a las que les gusta nuestra música, aún me sigue explotando la cabeza. ¡Es increíble!

Nuestros fans son muy creativos y generosos -algo que a veces me hace sentir mal por todo el empeño que le ponen-: Nos hacen dibujos, canciones y cosas que les inspiran nuestros discos. Es muy guay ver todo eso. También me gusta cuando nos cuentan que muchos de ellos han comenzado grandes amistades en nuestros conciertos y a través de Internet gracias a nuestra música. Es jodidamente alucinante y jamás imaginé que eso podía pasarnos.

Y en medio de todo esto... ¿Cómo es la relación entre vosotros?

Woody: Peor que nunca (Risas).

Dan: Sí, nos odiamos. Nunca hablamos entre nosotros. De hecho, esta es la primera vez que estamos todos juntos desde que bajamos anoche del escenario. Pero qué le vamos a hacer, nos tenemos que aguantar (Risas).

Espero que no sea cierto porque sino me estaríais dando una gran exclusiva…

Volvamos a la entrevista y a las canciones. La que me gusta más del disco es “Lethargy”, y he leído por ahí que también es vuestra favorita.

Dan: Sí, a cada uno de nosotros nos gusta por una razón distinta.

Woody: Cuando la empezamos a ensayar todos coincidimos en que iba a ser una de las que mejor iba a funcionar en los conciertos. Nos emocionó tocarla juntos entonces y a día de hoy lo sigue haciendo.

De las nuevas canciones, "Lethargy" es de las que mejor funciona en directo.

¿Cómo nació la canción?

Dan: Forma parte de un grupo de canciones que hice a finales de 2015, cuando estábamos de gira por Estados Unidos. Yo estaba muy aburrido, y no me apetecía ni salir porque quería acabar el disco. Así que en esos días escribí “Fake It”, “Good Grief”, “Lethargy”… Hice 5 o 6 canciones muy importantes en Wild World en unas dos semanas.

Caray, Dan. ¡Deberías aburrirte más a menudo!

Dan: (Risas) Por lo pronto será imposible porque en esta gira nos estamos divirtiendo muchísimo. Sobre “Lethargy”, creo que es la canción más parecida al indie de la vieja escuela que hemos hecho. En este disco tocamos mucho la guitarra, que es algo que no pasó en el anterior. También fue una forma diferente de acercarnos a otros sonidos, que era algo que nos parecía distinto e interesante.

Esa experimentación siempre ha formado parte de vuestro ADN, y el año pasado grandes nombres del pop como Beyoncé o Lady Gaga también decidieron asomarse a otros sonidos. ¿Para un artista es saludable y necesaria esa evolución constante?

Dan: La música es un lugar fantástico para experimentar. A nosotros no nos podrás encasillar en un sólo género, no somos solo cuatro tíos tocando un instrumento. Bastille siempre ha ido de esforzarnos al máximo para hacer el mayor número de cosas de la mejor forma posible. Lo que encontramos emocionante es cambiar constantemente.

Woody: Creo que si estuviésemos intentando hacer lo mismo que hace cuatro años sería poco sincero con nosotros mismos. Los discos siempre son como una foto instantánea que te permiten ver dónde está el grupo mentalmente y hacia dónde tenemos que movernos a partir de ahí.

Dan: ¡Oh, esa ha sido una buena metáfora Woody! Te la voy a robar para alguna otra entrevista (Risas).

Es cierto que del disco, sólo podemos considerar a “Good Grief” como una segunda parte de “Pompeii”, pero si escuchas más canciones te encuentras cosas muy diferentes a lo que habíais hecho en el primer disco. “The Currents”, “Power” o “Blame”, por ejemplo…

Dan: Sí, y es totalmente intencional. Nos obligamos a componer canciones de una forma totalmente distinta, sobre otros sentimientos, y con ritmos muy diferentes. Además muchas de ellas han tenido una evolución muy larga porque les empezamos a dar forma en cuanto acabamos el primer disco. “Blame”, por ejemplo, fue la primera canción que escribimos después de terminar Bad Blood. Son canciones que ya llevan un tiempo entre nosotros, y que han tenido varias vidas. Las empezamos a tocar en directo hace un par de años, y es muy divertido ver cómo suenan ahora.

"Blame", la canción más veterana de 'Wild World'.

En definitiva, nos apetecía incorporar de todo en este disco… ¡Son 19 canciones! Queríamos que sonaran desde el rock más duro a otras totalmente electrónicas, pasando por momentos de R&B. Eso sí, probablemente lo próximo que hagamos, desde ya te aviso que será más conciso (Risas).

Volvéis en unos meses para tocar en el festival Arenal Sound. ¿Cómo van a ser esos conciertos para este verano?

Woody: Serán distintos a estos conciertos que estamos haciendo ahora, porque en los festivales siempre hay gente que no es seguidora habitual del grupo. Pero aún tenemos que ver la producción que llevaremos, porque el vídeo está teniendo un peso muy importante en esta gira en muchas canciones. Probablemente tendremos que empezar a pensar en ello muy pronto.

Dan: Va a ser muy emocionante. Aún no hemos tocado en ningún festival después de haber lanzado este nuevo disco. También, como dice Woody, son conciertos muy distintos a cuando sólo tocas tú, por ejemplo tienes a varias bandas tocando a la vez y la gente tiene que decidir. Para esta gira hemos trabajado mucho la producción, sobre todo los vídeos que se proyectan durante el concierto. Imagino que tendremos que buscar la forma de adaptar el show a los festivales. El verano pasado tocamos en Glastonbury y ese fue uno de los momentos más especiales de mi vida profesional y personal. Fue divertidísimo tocar delante de decenas de miles de personas y verles divertirse con nuestra música.

La grandísima idea de Bastille: Unir "The Rhythm Of The Night" y "Rhythm Is a Dancer".

Siempre le pido una recomendación musical a los invitados de este programa. ¿Cuál es la vuestra?

Dan: Rationale, que está de gira con nosotros. Es un tipo maravilloso. Tiene una canción llamada “Prodigal Son” que es brillante. Creo que tienen un talento fuera de serie, y escucharle cantar cada noche últimamente es prácticamente hipnótico.

Rationale también estará pronto en LOS40 Trending.

Kyle: Últimamente he estado escuchando mucho a Vulfpeck, que no es precisamente una banda nueva pero ahora es cuando más gente les está conociendo. Básicamente es funk pero en una onda muy pop. Son alucinantes.

El funk sustancioso de Vulfpeck, otra de las recomendaciones de Bastille.

Will: No es precisamente nueva, pero no dejo de escuchar a Christine and the Queens. En Francia lleva tiempo siendo conocida, pero ahora empieza a serlo en Inglaterra. Es grandiosa, y me gusta mucho cómo baila.

Un clásico de LOS40 Trending: "Tilted" de Christine and The Queens.

Woody: Voy a ir en una onda totalmente distinta y desde luego no es nada nueva, pero estoy obsesionado por Toots and The Maytals. Son una banda de reggae en una onda muy caribeña, así que me temo que no te voy a ser muy útil recomendándote música nueva.

Un nombre histórico del reggae jamaicano, Toots and The Maytals.

Dan: ¿Y tú, nos recomiendas algo que hayas estado escuchando últimamente?

Bueno, siempre suelo ser yo quien pregunta eso. Pero os recomiendo a una banda madrileña llamada The Parrots, hacen rock sucio y garagero y son extremadamente divertidos.

Mi recomendación para Bastille: Los alocados The Parrots.

Dan: Un segundo. Hay otra banda española que es flipante. Son cuatro chicas, pero no logro recordar su nombre. Cantan en inglés y tienen un sonido muy indie.

¿Hinds, quizás?

Dan: ¡Esas! Son jodidamente maravillosas. ¿Las has visto alguna vez en directo? Uno de mis compañeros de piso está totalmente obsesionado con ellas. Hasta les hizo una versión de una canción y ellas la tuitearon. ¡Mi amigo flipó en colores, estaba muy emocionado!

Tras la conversación entra en la habitación una decena de fans que conocerán por primera vez al grupo, traen discos, ilustraciones e incluso chaquetas para llevárselas autografiadas. Tiemblan como flanes, y yo a lo lejos pienso que los grandes fenómenos comienzan así, de la cercanía humana a la euforia masiva de un estadio.

Me reafirmo cuando veo, una hora más tarde, a Dan brilllar sobre el escenario y convirtiéndose en el motor que insufla alegría y optimismo a casi 5.000 personas. Al otro día Bastille repitieron hazaña en Barcelona poniendo de acuerdo a todo el mundo: Con este segundo disco ya están preparados para conquistar ese salvaje mundo al que han dedicado tantas canciones.