Parece que la vida en pareja no es para Lara Álvarez

Menudo susto se llevaron algunos cuando vieron a Lara Álvarez luciendo una tripita de cuatro meses.

No, la presentadora de la última hora de GH VIP 5 no está embarazada, no era más que su forma de anunciar la nueva prueba semanal.

Hubiera sido un embarazo en mal momento porque parece ser que la cantante vuelve a estar soltera.

¿Qué tendrá Lara que no consigue que sus relaciones cuajen? Lo ha intentado con Ángel Martín, Adrián Lastra, Sergio Ramos o Fernando Alonso, pero nada de nada.

Parece que había posibilidades con su última conquista, el empresario gallego Ramón Mosteiro, más que nada porque se habían dado una segunda oportunidad el pasado noviembre.

Pero no, segundas partes nunca fueron buenas y parece que su historia ha llegado a su fin, según CorazónTVE.

Empezaron a salir justo cuando ella tuvo que irse a Honduras para presentar desde allí Supervivientes.

En aquel momento Mosteiro rechazó ir hasta allí para darle una sorpresa el día de su cumpleaños.

Acabaron rompiendo y volviendo, para volver a romper. Parece que el hecho de estar tan apegados al norte y compartir su pasión por los perros y la música, no ha sido suficiente.

No hay confirmación oficial pero cuando el río suena…

De momento, Lara se ha ido a su tierra para rodearse de los que más la quieren y son siempre su punto de apoyo: su familia y especialmente su hermano Bosco.

Él, sin embargo, parece que ha preferido refugiarse en la música como hemos podido comprobar a través de su Instagram.

No words needed... @boscoalvarez #power #keepitsimple #bro Una foto publicada por Lara Álvarez (@laruka) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 10:27 PST

De momento seguirán cantando por separado, como hasta ahora porque parece difícil que vayan a hacer un duo. Y veremos si en la próxima ocasión, Lara tiene un poco más de suerte. Porque mira que lo tiene claro.

"La única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas", escribía en redes.

Lo importante es que no pierda esa sonrisa que llena la pantalla.