Canco Rodríguez: De ‘Tu cara me suena’ al altar junto a su novia

Seguro que muchos siguen llamando a Canco Rodríguez ‘El Barajas’, y es que, logró crear en Aída un personaje icónico. Un yonqui sin rumbo fijo pero en el fondo, con un punto entrañable.

Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, él sí ha logrado superar aquel personaje y ahora triunfa en Tu cara me suena.

“Me encanta cuando dicen que soy la sorpresa de la edición”, explicaba en la revista Lecturas, “estoy disfrutando mucho. Además, he superado límites que pensaba que no podía superar… ¡y cobrando! Es como una escuela".

Todos esos buenos momentos los comparte con una persona muy importante en su vida, su novia Marta, una bailarina con la que se casará el próximo mes de agosto en Barcelona.

“Será una boda bonita, especial, con la familia, con los amigos y al aire libre”, asegura, “hay que vivir la vida. Y cuando ocurren las cosas, no dejarlas escapar”.

Casarse es un paso más para hacer realidad otro de sus sueños: ser padre.

Malasaña, Vermut and She... #Domingo #Descanso #DosD Una foto publicada por Canco Rodriguez (@canco_drilo) el 9 de Oct de 2016 a la(s) 5:34 PDT

“Para mí, pasar por el altar no es una responsabilidad, es un punto de inflexión en tu vida personal. Es la entrada a otro estado, algo que me da calma, paz…”, relata.

Parece que la vida le sonríe. En lo personal está claro que no puede irle mejor.

En lo profesional, el próximo abril se embarcará en el rodaje de una nueva peli, El año de la plaga, junto a Manuela Vellés y Miriam Giovanelli.

Pero mientras, podemos seguir viéndole en la tele, imitando a los artistas y disfrutando de la experiencia.

“Hay muy buen rollo entre los concursantes y el jurado es imprescindible, porque si no, no funcionaría. La gente no quiere ver malos rollos, la gente quiere que nos lo pasemos bien, quiere ver risas en televisión”, explica.

Él lo tuvo muy claro desde el principio. Tan solo siguió el consejo que le dieron, “lo único que me dijeron cuando entré a concursar fue que no sufriera el programa, porque si no, aunque ganara, habría perdido”.