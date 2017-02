Blas Cantó se une a Manel Navarro

Quedan muy pocos días para que España, a través del programa Objetivo Eurovisión, elija la canción que representará al país en Eurovisión y los candidatos como Manel Navarro siguen sumando apoyos para su candidatura en la figura de Blas Cantó.

El solista barcelonés ha publicado a través de sus redes un pequeño fragmento de su canción Do it for your lover en formato acústico y acompañado por el ex componente de Auryn que está causando furor con su participación en el programa Tu cara me suena.

Se trata de uno más de los vídeos que el cantante nacido en Sabadell está lanzando acompañando con su guitarra a diferentes nombres de la música como Blas Cantó, Chusita Fashion Fever, Curricé, Sweet California, Ana Mena, Daniel Fernández...

Sus seguidores no han dudado desde que empezó el 2017 de compartir, comentar y ver estos pequeños acústicos de Do it for your lover con los que Manel Navarro intenta impulsar su presencia en el Festival de Eurovisión que celebrará su final el próximo 13 de mayo en Kiev.

Mirela, Mario Jefferson, Maika, Paula Rojo y Leklein serán sus rivales en la noche del sábado 11 de febrero en una gala, presentada por Jaime Cantizano, tras la que el jurado presidido por Juan Magán tendrán que elegir al representante español para Eurovisión.