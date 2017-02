Se cumplen 20 años de la banda sonora de Titanic

Si vives en este mundo tienes que recordar a Celine Dion cantando eso de My Heart Will Go On.

La canción fue el tema principal de la película Titanic, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, una de nuestras parejas de ficción favoritas 'ever'.

Junto a My Heart Will Go On, otras canciones nos provocaron la lagrimilla durante las tres horas que duraba este filme sobre el naufragio del transatlántico Titanic en 1912.

Este 2017, en noviembre, se cumplirán 20 años de la película y también de estas canciones ya emblemáticas.

El compositor y director de orquesta James Horner fue el autor de la banda sonora de Titanic, que le valió dos Oscar, a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por My Heart Will Go On.

El álbum logró despachar más de 30 millones de copias convirtiéndose en la banda sonora más vendida de la historia.

Tuvo tanto éxito que Horner compuso un segundo álbum titulado Back to Titanic con canciones anteriores y material nuevo.